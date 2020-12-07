Роман Головченко: «Важно не сколько ты пар обуви произвел, а за сколько ты продал»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правительство в экономической деятельности будет ставить во главу угла прибыльность и рентабельность – такое заявление 7 декабря сделал премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Правительство настроено перейти на анализ в первую очередь экономической эффективности деятельности. Ведь важно не сколько ты пар обуви произвел, а за сколько ты продал, какую рентабельность продаж ты показал, какой объем экспорта.

Премьер-министр: правительство готовится действовать в сложных условиях

Вот поэтому основной прицел, который будет формироваться с точки зрения доведения задач до экономики, – это именно показатель экономической эффективности. То есть мы их ставим во главу угла – это прибыльность и рентабельность.