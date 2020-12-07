|
Роман Головченко: «Важно не сколько ты пар обуви произвел, а за сколько ты продал»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Правительство в экономической деятельности будет ставить во главу угла прибыльность и рентабельность – такое заявление 7 декабря сделал премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Вот поэтому основной прицел, который будет формироваться с точки зрения доведения задач до экономики, – это именно показатель экономической эффективности. То есть мы их ставим во главу угла – это прибыльность и рентабельность.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Правительство в экономической деятельности будет ставить во главу угла прибыльность и рентабельность – такое заявление 7 декабря сделал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)