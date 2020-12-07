BMW сбил трех подростков в столице (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня около 8 утра BMW сбил трех пешеходов 2003 года рождения, сообщили в Минской ГАИ. За рулем автомобиля находился молодой человек 2002 года рождения. По информации инспекторов, он не уступил дорогу при проезде нерегулируемого пешеходного перехода. Ситуация попала на видео.

«BMW двигался по улице Центральной (со стороны проспекта Партизанского в направлении улицы Социалистической), — рассказали инспекторы. — Водитель совершил наезд на трех пешеходов при проезде перехода».

В результате ДТП у одного несовершеннолетнего пешехода был диагностирован ушиб.

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