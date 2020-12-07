В Беларуси упростят экспортное кредитование и страхование для малых предприятий

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Контроль цен будет, но закручивать гайки реальному сектору не станут. На отечественном рынке свои товары и – впервые – услуги будут поддерживать долгими кредитами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр: правительство готовится действовать в сложных условиях

Именно сфера услуг от туризма до общепита, что закономерно в эпоху закрытия границ, ухудшила показатели экспорта. Для его увеличения у Головченко есть план. Не забыли даже небольшие компании.





Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Сейчас подготовлены все необходимые предложения по упрощению как экспортного кредитования, так и экспортного страхования. Сделано это для того, чтобы как можно больше субъектов хозяйствования, включая даже самые малые организации, могли воспользоваться инструментами бюджетной поддержи экспорта, если они что-то собираются продавать.

Роман Головченко: «Важно не сколько ты пар обуви произвел, а за сколько ты продал»

У нас сейчас установлен достаточно высокий порог, то есть надо иметь контракт как минимум 200 тысяч долларов для того, чтобы претендовать на получение экспортного кредитования. Но есть много предприятий, которые имеют более мелкие контракты, они тоже заслуживают того, чтобы государство помогало им в экспорте. Поэтому я рассчитываю, что в ближайшее время эти документы будут одобрены, и тогда мы сможем более активно финансировать экспорт малых предприятий.