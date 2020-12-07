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В Беларуси упростят экспортное кредитование и страхование для малых предприятий
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Контроль цен будет, но закручивать гайки реальному сектору не станут. На отечественном рынке свои товары и – впервые – услуги будут поддерживать долгими кредитами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно сфера услуг от туризма до общепита, что закономерно в эпоху закрытия границ, ухудшила показатели экспорта. Для его увеличения у Головченко есть план. Не забыли даже небольшие компании.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
У нас сейчас установлен достаточно высокий порог, то есть надо иметь контракт как минимум 200 тысяч долларов для того, чтобы претендовать на получение экспортного кредитования. Но есть много предприятий, которые имеют более мелкие контракты, они тоже заслуживают того, чтобы государство помогало им в экспорте. Поэтому я рассчитываю, что в ближайшее время эти документы будут одобрены, и тогда мы сможем более активно финансировать экспорт малых предприятий.
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Новости Беларуси. Контроль цен будет, но закручивать гайки реальному сектору не станут. На отечественном рынке свои товары и – впервые – услуги будут поддерживать...
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