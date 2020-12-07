В Бресте появился самый большой самовар в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Бресте появился самый большой самовар в Беларуси" class="one-news__figure-img">

Гостеприимства широкой белорусской души хватит на тысячи человек. В Бресте появился самый большой в Беларуси самовар. И это не просто декорация, из него угощают чаем по старинному рецепту.

Установили чудо-самовар на одной из сказочных улиц, так называемой Аллее фонарей. Рядом – герои литературных произведений и новогодний базар. В общем, хотя снега в Бресте и нет, сказочная атмосфера ощущается.

Процесс приготовления чая по старинной технологии требует мастерства и времени, поэтому растапливать «великана» начинают с полудня. Как и положено настоящему самовару, «берестейский» растапливается на дровах. Важно выдержать температуру, чтобы напиток получился ароматным и сохранил полезные свойства.

Автор – Аркадий Кинчак, родом из Кобрина. Идеи пополнить туристическое разнообразие Брестчины давно были, но вот эта – чайно-самоварная – явилась во сне. И горожанам пришлась по вкусу – во всех смыслах.

Изготовить взялись кобринские умельцы. Мастерство, триста килограммов железа и месяц работы. Получился самый огромный самовар в стране – 380 литров напитка, хватит на 1,5 тысячи чашек.

Около двух метров в высоту и метра в ширину. Ближе к вечеру чай готов. Остывает чудо-самовар очень медленно – два градуса в час, так что согреться смогут все желающие, даже в такие морозы, как сегодня.

На случай очередей владельцы самовара тоже подготовились и встроили 4 крана. И дело даже не в прибыли, а в атмосфере. В общем, согреют на Аллее фонарей не только тело, но и душу – как минимум на время новогодних праздников.

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