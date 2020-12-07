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В МГУ им. Кулешова прошел семинар по вопросу недопущения героизации нацизма

07.12.2020 22:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В МГУ им. Кулешова прошел семинар по вопросу недопущения героизации нацизма

Сохранение исторической памяти, воспитание патриотизма – в год 75-летия Великой Победы эти темы обретают особое звучание. Как не допустить повторение горьких уроков прошлого? Не предать идеалы тех, кто сражался и умирал за свободу и независимость нашей страны? Об том говорили сегодня участники молодежного семинара, который прошёл в Могилёвском государственном университете имени Аркадия Кулешова.

Один из наиболее актуальных вопросов, который интересовал студентов, – государственные символы: их значение, исторические и национальные корни. Что символизируют цвета государственного флага? Почему именно их выбрали белорусы на референдуме? И почему сейчас предпринимаются попытки исказить историю и навязать «чужие», протестные знамёна белорусам? Ведь еще живы те, кто помнит, как бело-красно-белые флаги висели рядом с фашисткой символикой. И наследники Победы не должны допустить, чтобы эти кровавые символы вновь появились на улицах белорусских городов.

Тема недопущения героизации нацизма всё чаще возникает сегодня у представителей не только старшего, но и молодого поколения. Эксперты выступают за то, чтобы этот вопрос был решён на законодательном уровне. Соответствующие предложения поступают и в парламент. Не исключено, что вопрос будет внесён в повестку весенней сессии Палаты представителей.

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Сохранение исторической памяти, воспитание патриотизма – в год 75-летия Великой Победы эти темы обретают особое звучание. Как не допустить повторение горьких...
 
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