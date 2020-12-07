Лукашенко об экономике: В будущем году должна быть положительная динамика по всем направлениям

Источник материала: Mir24.TV Belarus

За прошедшие десятилетия 2020-й год стал одним из наиболее сложных периодов. Об этом сегодня заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

Он отметил, что страна работала в сложных условиях пандемии и мирового снижения рынка. Из-за этого промышленность не дотянула до уровня прошлого года, снизились инвестиции и экспорт. При этом удалось сохранить стабильность в банковской сфере и на валютном рынке. И сегодня же на рассмотрение главе государства представили прогнозные документы на следующий год, где учтены все риски, которые могут возникнуть. Президент сделал акцент на занятость населения, ценообразование и доходы граждан.

«Ссылаться на то, что у нас пандемия и вся экономика в мире остановлена и нам не с кем работать и торговать, – не принимается. Забудьте об этом. Да, это фон, фон неприятный. Но мы должны поставить перед собой цели и чего бы это ни стоило их достичь. В будущем году должна быть положительная динамика по всем направлениям. При этом каждый шаг в обязательном порядке должен отвечать двум требованиям: экономическая эффективность и бережное, внимательное отношение к запросам людей», – сказал президент Беларуси.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в нынешних условиях целесообразно строить планы на год. Перспективы на пятилетку обсудят на Всебелорусском народном собрании.