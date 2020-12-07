|
Премьер-министр Беларуси: мы заложили рост 101,8% объёма ВВП
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В целом правительство намерено придерживаться планов предыдущей пятилетки: рост доходов населения, увеличение внутреннего спроса и укрепление внешней торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. То есть ВВП будет увеличиваться, но не резко.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Поэтому, если белорусская экономика остается на уровне, допустим, даже выше 99 %, мы прогнозируем, соответственно, рост в 101,8 % – тот индикатор, который мы для себя заложили, будет достаточно напряженно выглядеть.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В целом правительство намерено придерживаться планов предыдущей пятилетки: рост доходов населения, увеличение внутреннего спроса и укрепление...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)