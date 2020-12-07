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СМИ: после Рождества карантин в Германии могут ужесточить

07.12.2020 22:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СМИ: после Рождества карантин в Германии могут ужесточить

Власти Германии во главе с федеральным канцлером Ангелой Меркель планируют ввести более жесткий карантин после Рождества, существенно усилив уже действующие ограничительные меры. Об этом со ссылкой на данные издания Bild сообщает ТАСС.

По данным издания, власти ФРГ обсуждают возможность введения новых ограничительных мер на период с 27 декабря по 3 или 10 января. При этом планируется закрыть практически все магазины и заведения, кроме тех, что продают товары первой необходимости. «Будет закрыто все, за исключением супермаркетов», – отмечает источник издания. 

Кроме того, в планах правительства Германии имеется увеличение продолжительности зимних каникул: они должны будут начаться на неделю раньше и на неделю позже закончатся. 

Фото: REUTERS / Fabrizio Bensch

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Власти Германии во главе с федеральным канцлером Ангелой Меркель планируют ввести более жесткий карантин после Рождества, существенно усилив уже действующие...
 
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