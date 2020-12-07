В Полоцке сдали новостройку без отопления и воды. Как так получилось?

Источник материала: ОНТ

Ситуация, конечно, не характерна для Беларуси. Именно поэтому, чтобы обратить на неё внимание и ускорить решение вопроса, съемочная группа ОНТ выехала на место. В заложниках у холода оказалась многодетная семья из Полоцка. Да, поспешили въехать в новое жилье. Но у того есть объективные причины. Да и ключи от квартиры давно на руках.

В свою новую квартиру, Дина надеялась, в декабре уже позовёт друзей. Но пока сама здесь редкий гость, хотя жильё она строила с отделкой, но «заезжай и живи» не получается – ни у неё, ни еще у 78 жильцов. Батареи ледяные, воды нет – никакой. Даже пол после строителей не помоешь. Для антуража на кухне и газовая плита.

Дина Волкова: «Куда перевозить, тут такая холодина, отсыреет. Тут, мне кажется, что даже из бытовой техники ничего не привезешь».

Эта новостройка на окраине Полоцка сдана 30 сентября. Вскоре жильцов пригласили за ключами. Но дальше пока дело не сдвинулось. Семьи выплачивают кредиты, кто-то и по 600 рублей, и вынуждены снимать квартиры или жить у родных. Из коммунальных благ здесь пока только электричество.

Оксана Дащинская: «Все двери закрыты, как видите, потому что вынужденная мера: постоянно обогреватели включать – это очень много электричества».

Жильцам обещали: 1 декабря тепло будет. Многодетная мама перевезла мебель из съемной квартиры, которая обходилась в 800 рублей, переехала в свою трёшку вместе с детьми, их у женщины шестеро. Но и сегодня они в квартире спасаются обогревателями, ходят в обуви и одеваются потеплей. Живут только в двух комнатах из трёх. Оксана горько шутит, что может открывать курсы «Как жить в доме без отопления и газа». Надо 4 обогревателя и еще одна плита электрическая. За неделю в квартире счётчики намотали почти 800 киловатт.

Оксана Дащинская: «Деньги есть куда тратить, опять же, эта вынужденная мера. Детей кормить надо, не оставлю же я их голодными».

Дом на Грюнвальдской – первая многоэтажка, где полоцкие районные власти заказчиком услуг ЖКХ определили управляющую компанию. Но предприятие из Новополоцка, и именно её сотрудники определяют, кто в будущем обеспечит новостройку водой, газом и теплом. Опыт для города новый, признаются местные власти, оперативно удалось решить не все вопросы.

Владимир Козловский, начальник отдела ЖКХ Полоцкого райисполкома: «Ну как бы такой случай единичный получился, немножко, можно сказать, заволокитили».

В соседнем Новополоцке система отработана, еще с 2017 года на подключение услуг у управляющей компании уходит максимум месяц. В Полоцке, признаются коммунальщики, всё пришлось начинать сначала – новые тендеры, договора. Потерянные часы и дни в итоге для жильцов обернулись почти в два месяца ожиданий.

Пётр Кушниренко, начальник службы жилищного хозяйства Новополоцкой управляющей компании: «Чтобы провести процедуру: запустить все сети, дать тепло электроэнергию, – надо провести процедуру, надо провести торги, выбрать подрядную организацию, нельзя просто так заключить договор на то же техобслуживание».

Сегодня в доме уже начались работы по подключению отопления, к вечеру, сообщили жильцы, батареи потеплели. Завтра дают воду, впереди подача газа. После заключения первых контрактов решать все коммунальные проблемы в будущем сможем куда оперативней, – делятся районные службы двух городов. С Новополоцкой управляющей компанией впереди в Полоцке пуск еще нескольких домов.

Телефон нашей «Горячей линии» – 217-04-24. Звоните – репортеры ОНТ готовы выехать на место событий.

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