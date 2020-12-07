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В Полоцке сдали новостройку без отопления и воды. Как так получилось?
Источник материала: ОНТ
Ситуация, конечно, не характерна для Беларуси. Именно поэтому, чтобы обратить на неё внимание и ускорить решение вопроса, съемочная группа ОНТ выехала на место. В заложниках у холода оказалась многодетная семья из Полоцка. Да, поспешили въехать в новое жилье. Но у того есть объективные причины. Да и ключи от квартиры давно на руках.
В свою новую квартиру, Дина надеялась, в декабре уже позовёт друзей. Но пока сама здесь редкий гость, хотя жильё она строила с отделкой, но «заезжай и живи» не получается – ни у неё, ни еще у 78 жильцов. Батареи ледяные, воды нет – никакой. Даже пол после строителей не помоешь. Для антуража на кухне и газовая плита.
Эта новостройка на окраине Полоцка сдана 30 сентября. Вскоре жильцов пригласили за ключами. Но дальше пока дело не сдвинулось. Семьи выплачивают кредиты, кто-то и по 600 рублей, и вынуждены снимать квартиры или жить у родных. Из коммунальных благ здесь пока только электричество.
Жильцам обещали: 1 декабря тепло будет. Многодетная мама перевезла мебель из съемной квартиры, которая обходилась в 800 рублей, переехала в свою трёшку вместе с детьми, их у женщины шестеро. Но и сегодня они в квартире спасаются обогревателями, ходят в обуви и одеваются потеплей. Живут только в двух комнатах из трёх. Оксана горько шутит, что может открывать курсы «Как жить в доме без отопления и газа». Надо 4 обогревателя и еще одна плита электрическая. За неделю в квартире счётчики намотали почти 800 киловатт.
Дом на Грюнвальдской – первая многоэтажка, где полоцкие районные власти заказчиком услуг ЖКХ определили управляющую компанию. Но предприятие из Новополоцка, и именно её сотрудники определяют, кто в будущем обеспечит новостройку водой, газом и теплом. Опыт для города новый, признаются местные власти, оперативно удалось решить не все вопросы.
В соседнем Новополоцке система отработана, еще с 2017 года на подключение услуг у управляющей компании уходит максимум месяц. В Полоцке, признаются коммунальщики, всё пришлось начинать сначала – новые тендеры, договора. Потерянные часы и дни в итоге для жильцов обернулись почти в два месяца ожиданий.
Сегодня в доме уже начались работы по подключению отопления, к вечеру, сообщили жильцы, батареи потеплели. Завтра дают воду, впереди подача газа. После заключения первых контрактов решать все коммунальные проблемы в будущем сможем куда оперативней, – делятся районные службы двух городов. С Новополоцкой управляющей компанией впереди в Полоцке пуск еще нескольких домов.
Телефон нашей «Горячей линии» – 217-04-24. Звоните – репортеры ОНТ готовы выехать на место событий.
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Ситуация, конечно, не характерна для Беларуси. Именно поэтому, чтобы обратить на неё внимание и ускорить решение вопроса, съемочная группа ОНТ выехала на место. В...
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