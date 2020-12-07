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Министр здравоохранения объяснил, почему приостановили плановую медпомощь в поликлиниках

07.12.2020 22:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во многих городах поликлиники изменили режим работы. 7 декабря министр здравоохранения объяснил, почему в частности в Минске приостановили оказание плановой помощи в таких учреждениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр здравоохранения объяснил, почему приостановили плановую медпомощь в поликлиниках

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Поликлиническая сеть, когда у нас была первая волна, когда сейчас вторая волна наступила, работает в режиме, когда хронические пациенты, пациенты диспансерной группы максимально удаляются от, собственно, самых поликлиник для того, чтобы им помощь или услуги оказывались на дому или с разрывом. Мы должны делать все, чтобы не концентрировать пациентов в одном месте без особой необходимости.

Министр здравоохранения объяснил, почему приостановили плановую медпомощь в поликлиниках

Министр сегодня принимал участие в Международном конгрессе нефрологов. Дмитрий Пиневич отметил, что, несмотря на достаточно сложную эпидобстановку, частично встречу удалось провести очно, а это говорит о том, что ситуация под контролем. Площадка объединила ведущих специалистов из США, Великобритании, Франции и многих других стран. Некоторые подключились онлайн, многие для участия прибыли лично.

Министр здравоохранения объяснил, почему приостановили плановую медпомощь в поликлиниках

В нефрологическом профиле Беларусь – достойный пример. Ежегодно в нашей стране спасают жизни нескольких тысяч пациентов, страдающих заболеваниями почек.

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Теги: Минск
 
 
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