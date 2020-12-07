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Здание посольства Беларуси в Брюсселе подверглось «акту вандализма»

07.12.2020 22:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Трое неизвестных 6 декабря устроили акт вандализма, распылив черную несмываемую краску по фасаду здания посольства Беларуси в Брюсселе. Такая информация размещена на сайте посольства.

Здание посольства Беларуси в Брюсселе подверглось «акту вандализма»

Посол Беларуси в Бельгии и Люксембурге, постоянный представитель при ЕС и НАТО Александр Михневич прокомментировал инцидент, в результате которого оказалось изуродовано не только здание, относящееся к бельгийскому архитектурному наследию, но и госсобственность республики.

Сотрудники посольства в воскресенье и понедельник пытались отмыть здание.

 
 
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Трое неизвестных 6 декабря устроили акт вандализма, распылив черную несмываемую краску по фасаду здания посольства Беларуси в Брюсселе. Такая информация...
 
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