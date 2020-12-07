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Здание посольства Беларуси в Брюсселе подверглось «акту вандализма»
Источник материала: Навiны
Трое неизвестных 6 декабря устроили акт вандализма, распылив черную несмываемую краску по фасаду здания посольства Беларуси в Брюсселе. Такая информация размещена на сайте посольства.
Посол Беларуси в Бельгии и Люксембурге, постоянный представитель при ЕС и НАТО Александр Михневич прокомментировал инцидент, в результате которого оказалось изуродовано не только здание, относящееся к бельгийскому архитектурному наследию, но и госсобственность республики.
Сотрудники посольства в воскресенье и понедельник пытались отмыть здание.
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Трое неизвестных 6 декабря устроили акт вандализма, распылив черную несмываемую краску по фасаду здания посольства Беларуси в Брюсселе. Такая информация...
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