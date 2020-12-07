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«Веселимся и ждём Новый год». Как в Гродно отмечали зажжение главной ёлки?

07.12.2020 23:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Волшебством тысячи огней наполнился вечер 7 декабря в Гродно. В областном центре включили новогоднюю иллюминацию и зажгли главную елку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Веселимся и ждём Новый год». Как в Гродно отмечали зажжение главной ёлки?

Для самых юных гродненцев устроили театрализованную программу. Главная зеленая красавица региона состоит из ветвей живых елей. На украшение ушло около двух сотен игрушек и гирлянд, а верхушка выполнена в виде Вифлеемской звезды. Новогоднее дерево возвышается над площадью Советской на 34 метра.

«Веселимся и ждём Новый год». Как в Гродно отмечали зажжение главной ёлки?

Засверкало и все вокруг. Почти 90 тысяч лампочек и около 15 тысяч метров гирлянд создают в городе праздничное настроение. Появились и новые световые конструкции в виде свечей, аркад и символа наступающего года – быка.

«Веселимся и ждём Новый год». Как в Гродно отмечали зажжение главной ёлки?

«Веселимся и ждём Новый год». Как в Гродно отмечали зажжение главной ёлки?

С людьми поем песни, веселимся и ждем Новый год.
– Чувствуем новогоднее настроение.
– Все очень классно.

«Веселимся и ждём Новый год». Как в Гродно отмечали зажжение главной ёлки?

Внучку привела, мы уже приходим не первый год, уже третий, она маленькая была. С удовольствием приходим, правда, холодно, но ничего. Очень весело, хорошо, настроение праздничное.

«Веселимся и ждём Новый год». Как в Гродно отмечали зажжение главной ёлки?

Саша, понравилась елочка?
– Да.

«Веселимся и ждём Новый год». Как в Гродно отмечали зажжение главной ёлки?

«Веселимся и ждём Новый год». Как в Гродно отмечали зажжение главной ёлки?

Что хотелось бы пожелать? Здоровья крепкого, пускай все обязательно сбывается, и обязательно верьте в чудо, и оно произойдет.
– Хочется, чтобы 2021 год дарил каждому из нас только положительные эмоции, только радость.

«Веселимся и ждём Новый год». Как в Гродно отмечали зажжение главной ёлки?

В 2020 году из-за эпидситуации традиционное шествие Дедов Морозов в Гродно заменили на автопробег. Новогодний кортеж главных зимних персонажей проедет по улицам города уже в эту пятницу, 11 декабря. А на Советской площади откроется рождественская ярмарка с глинтвейном, имбирным печеньем и сувенирами.

Люди в материале: Евгений Поболовец

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Волшебством тысячи огней наполнился вечер 7 декабря в Гродно. В областном центре включили новогоднюю иллюминацию и зажгли главную елку, сообщили...
 
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