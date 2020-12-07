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Теннис. Юлия Готовко выиграла турнир ITF в Тунисе

07.12.2020 23:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Теннисистка Юлия Готовко – победительница турнира ITF в Тунисе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На прошедших состязаниях наша спортсменка была посеяна под вторым номером и свой статус оправдала. На турнире мог случиться и белорусский финал, но Шалимар Тальби оступилась в четвертьфинале.

Теннис. Юлия Готовко выиграла турнир ITF в Тунисе

Именно с ее обидчицей Линдой Фрухвиртовой из Чехии и сразилась Готовко в титульном матче. Первый сет белоруска выиграла в одну калитку, но победить в двух партиях было бы слишком легко. Все в итоге решил третий сет, и здесь Юлия своего уже не упустила. Счет матча – 6:1, 5:7, 6:3.

Отметим, в этом сезоне белоруска уже в пятый раз дошла до финала турнира ITF и взяла третий титул.

Люди в материале: Юлия Готовко, Шалимар Тальби, Линда Фрухвиртова

 
 
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Новости Беларуси. Теннисистка Юлия Готовко – победительница турнира ITF в Тунисе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На прошедших состязаниях наша спортсменка была...
 
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