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Баскетбол. Заключительные матчи квалификации на ЧМ-2023 пройдут на Кипре

07.12.2020 23:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Международная федерация баскетбола определила места проведения последних матчей первого квалификационного этапа чемпионата мира-2023, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбол. Заключительные матчи квалификации на ЧМ-2023 пройдут на Кипре

Сборная Беларуси два заключительных поединка в группе А проведет на Кипре. 18 февраля в матче пятого тура наша команда сыграет с португальцами, а через три дня завершит турнир встречей с албанцами. Для белорусских баскетболистов эти игры не имеют принципиального значения – наши парни уже обеспечили себе выход во второй квалификационный раунд мирового первенства.

Подопечные Ростислава Вергуна ранее одержали четыре победы в четырех проведенных матчах: дважды над Кипром и по разу над Португалией и Албанией.

Люди в материале: Ростислав Вергун

 
 
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Новости Беларуси. Международная федерация баскетбола определила места проведения последних матчей первого квалификационного этапа чемпионата мира-2023, сообщили...
 
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