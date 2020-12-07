«Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят». Рассказываем о людях, которые за одну ночь делают Минск идеально чистым

Источник материала: СТВ

Около полутысячи человек ежедневно следят за тем, чтобы на улицах нашего города был порядок, чтобы мы нигде не поскользнулись, не упали на ступеньках. Как ведется эта работа? Есть ли какие-то нарекания к этим людям? На эти вопросы ответил гость программы « Большой город » – Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома.





Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Нарекания, конечно же, есть. Всегда есть недоработки. Повторюсь, мы для себя ставим достаточно высокие требования перед собой и перед своими подчиненными, поэтому задача – чтобы Минск был ухоженным, чистым, аккуратным. В связи с этим выстроена система контроля. С одной стороны – как человек должен организовывать работу в том или ином структурном подразделении, как доводится задание, как контролируется. В то же время наши граждане – это самые лучшие контролеры, которые нам так или иначе постоянно подсказывают.

Екатерина Забенько:

Что касается уборки улиц и наведения порядка, в том числе во дворах. Последнее время, конечно, прибавилось работы у сотрудников коммунальных служб, потому что приходится убирать за теми людьми, которые в прямом смысле слова навязывают нам свое мнение. Какой ущерб городу приносит эта самодеятельность, назовем ее так? Потому что все это нужно устранять, и это дополнительные силы, ресурс, дополнительные финансы.





Александр Дорохович:

Это действительно так. Сейчас, конечно, этой работы не так много, но до этого мы действительно работали в усиленном режиме, и день и ночь. Были сформированы бригады, которые работали круглосуточно, и я неоднократно перед руководителями предприятий ставил следующую задачу: чтобы ни было, как бы ни было, что бы ни происходило, рядовой минчанин должен утром просыпаться и видеть вокруг себя чистый, ухоженный, уютный город. Мое жесткое требование – чего бы нам ни стоило, мы должны ночь отрабатывать, чтобы практически не оставалось следов на утро. Да, они есть, к сожалению. Мы не все устранили и не все успеваем оперативно устранять. Но мы действительно работаем в очень напряженном, усиленном режиме, чтобы город был идеальным.

Екатерина Забенько:

Наверное, стоит здесь отметить усилия работников коммунального хозяйства, потому что это действительно дополнительная работа, труд. Как вы говорите, за ночь привести город в порядок – это требует огромных усилий. Работают в любую погоду и по ночам. Это действительно тяжело, стоит поддержать этих людей.

Александр Дорохович:

Да, мы поддерживаем этих людей. Но надо отметить, что не только работники коммунальных предприятий работают в усиленном режиме. Надо сказать спасибо нашим гражданам, они тоже активно участвуют в этом процессе и активно помогают.





Екатерина Забенько:

Мы видим огромное количество примеров даже в интернете о том, как кто-то просто останавливается посреди дороги, не ленится, берет ножницы, срезает ленточки либо достает краску, закрашивает какую-то символику. Минчане действительно небезразлично к этому отнеслись. Может, стоит им предложить как-то активнее принимать участие? Какие-то материалы, краски, кисточки – если вдруг соберется десант и пойдет закрашивать то, что нарисовали другие?

Александр Дорохович:

Я, наверное, сторонник другого. В первую очередь чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Я бы хотел обратиться ко всем минчанам с просьбой: мы живем в тихом, уютном, спокойном, чистом городе. Давайте в нем жить и дальше.