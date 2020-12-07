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Глава МОК: «Международная федерация хоккея начала официальную процедуру против Дмитрия Баскова»
Источник материала: Tut.by
Международная федерация хоккея (ИИХФ) проинформировала Международный олимпийский комитет (МОК) о том, что внимательно следит за ситуацией в Беларуси и обсуждает возможность проведения чемпионата мира по хоккею в этой стране. Об этом Бах заявил на пресс-конференции, сообщает
Ранее МОК принял решение временно отстранить представителей Национального олимпийского комитета Беларуси от участия в мероприятиях МОК, в том числе от Олимпийских игр, за нарушения Олимпийской хартии. В частности, санкции коснутся члена исполкома НОК Беларуси Дмитрия Баскова, возглавляющего Федерацию хоккея Беларуси.
«Мы были проинформированы Международной федерацией хоккея (ИИХФ), что они инициировали процедуру против президента национальной федерации, который в то же время является членом исполкома НОК Беларуси. И теперь от ИИХФ зависит, какие решения будут приняты. Нам сообщили, что они следят очень внимательно за этой ситуацией и обсуждают вопрос проведения чемпионата мира по хоккею. Этот вопрос должен решиться в течение ближайших дней или недель», — сказал Бах.
Напомним, что турнир должен пройти в Минске и Риге в период с 21 мая по 6 июня. У организации есть около 4 месяцев до начала турнира, чтобы точно определиться со странами-участницами и в случае чего сделать замену. Таким образом окончательного решения стоит ждать до конца января.
Белорусская сторона заявляла, что в случае отказа Латвии она может провести турнир самостоятельно. Латвия, в свою очередь, решительно настроена не проводить чемпионат вместе с Беларусью из-за политических событий в нашей стране и даже запретила въезд в страну главе ФХБ Дмитрию Баскову. Кроме того, шведы начали в Европарламенте сбор подписей за перенос ЧМ по хоккею из Минска.
Глава ИИХФ Рене Фазель по итогам Совета Международной федерации хоккея заявил, что потребуется больше времени для анализа ситуации и принятия решения о наилучшем варианте действий.
Федерацию беспокоят два момента.
1. Безопасность участников и болельщиков.
2. Скептицизм по поводу официальных сообщений о количестве случаев заражения вирусом с сентября 2020 года и масштабах государственных мер, принимаемых для подавления пандемии.
Что касается Дмитрия Баскова, то общественность и СМИ предполагают, что он, возможно,
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) проинформировала Международный олимпийский комитет (МОК) о том, что внимательно следит за ситуацией в Беларуси и обсуждает...
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