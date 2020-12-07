Глава МОК: «Международная федерация хоккея начала официальную процедуру против Дмитрия Баскова»

Источник материала: Tut.by

Международная федерация хоккея (ИИХФ) проинформировала Международный олимпийский комитет (МОК) о том, что внимательно следит за ситуацией в Беларуси и обсуждает возможность проведения чемпионата мира по хоккею в этой стране. Об этом Бах заявил на пресс-конференции, сообщает ТАСС.



Дмитрий Басков. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ранее МОК принял решение временно отстранить представителей Национального олимпийского комитета Беларуси от участия в мероприятиях МОК, в том числе от Олимпийских игр, за нарушения Олимпийской хартии. В частности, санкции коснутся члена исполкома НОК Беларуси Дмитрия Баскова, возглавляющего Федерацию хоккея Беларуси.

«Мы были проинформированы Международной федерацией хоккея (ИИХФ), что они инициировали процедуру против президента национальной федерации, который в то же время является членом исполкома НОК Беларуси. И теперь от ИИХФ зависит, какие решения будут приняты. Нам сообщили, что они следят очень внимательно за этой ситуацией и обсуждают вопрос проведения чемпионата мира по хоккею. Этот вопрос должен решиться в течение ближайших дней или недель», — сказал Бах.

Напомним, что турнир должен пройти в Минске и Риге в период с 21 мая по 6 июня. У организации есть около 4 месяцев до начала турнира, чтобы точно определиться со странами-участницами и в случае чего сделать замену. Таким образом окончательного решения стоит ждать до конца января.

Белорусская сторона заявляла, что в случае отказа Латвии она может провести турнир самостоятельно. Латвия, в свою очередь, решительно настроена не проводить чемпионат вместе с Беларусью из-за политических событий в нашей стране и даже запретила въезд в страну главе ФХБ Дмитрию Баскову. Кроме того, шведы начали в Европарламенте сбор подписей за перенос ЧМ по хоккею из Минска.

Глава ИИХФ Рене Фазель по итогам Совета Международной федерации хоккея заявил, что потребуется больше времени для анализа ситуации и принятия решения о наилучшем варианте действий.

Федерацию беспокоят два момента.

1. Безопасность участников и болельщиков.

2. Скептицизм по поводу официальных сообщений о количестве случаев заражения вирусом с сентября 2020 года и масштабах государственных мер, принимаемых для подавления пандемии.

Что касается Дмитрия Баскова, то общественность и СМИ предполагают, что он, возможно, участвовал в конфликте, приведшем к смерти Романа Бондаренко.