Источник материала: Хартия'97

Мысли и лица на Марше мудрости 7.12.2020, 23:25

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Фото: Агата Квятковская / Белсат

Сегодня пенсионеры и медики вышли на десятый Марш.

Сегодня, 7 декабря, традиционный Марш мудрости прошел по новому сценарию. Сначала пенсионеры собрались на площади Якуба Коласа в 12:00. Туда заранее приехали люди в форме и вскоре протестующих разогнали. Позже пенсионеры встретились в 14:00 на площади Независимости. Они водили хороводы вокруг новогодней елки, а тихари снимали это на камеру. «Белсат» спросил у женщин в Красном костеле, почему они выходят и что их удивило сегодня.

Нина Багинская:



Фото: Агата Квятковская / Белсат

– Пенсионеры как решили приходить к 14 часам, так я и пришла сюда с этим маленьким флагом. Я считаю, что очень важно собираться именно возле Красного костела. И когда нас еще во времена, когда численность оппозиции была малой, отсюда выгоняли, мы все равно встречались возле памятника Архангелу Михаилу. Мы молились за Беларусь, за народ, за культуру. И расходились. Так было всегда.

Сегодня ситуация повторяется на акции пенсионеров. Милиционеры говорили, чтобы мы шли к железнодорожному вокзалу. Часть людей послушалась. Некоторые пенсионеры остались и стоят здесь, возле рождественской елки.

Вчера меня задержали, чтобы флаг забрать. Меня выпустили из Советского РУВД, но флаг обещали вернуть. Составили протокол, чтобы снять мои деньги с пенсии.



Фото: Агата Квятковская / Белсат

Как верну большой флаг, буду ходить с ним. Но я подумала, что мне, старой женщине, подходит ходить и с маленьким. Ведь молодежь ловкая, крепкая, прочная, наверное, и умная. Она даже стометровый флаг сшила – на то она и молодежь. А я могу и с маленьким флагом ходить, хотя давным-давно этого не делала.

В этом году мой флаг забирали много раз, но возвращали лишь однажды. Когда я на следующий день пошла на акцию, тот флаг и забрали. Так оно и бывает: кто-то возвращает, кто-то забирает. Такая у нас мозаичная ситуация: то добро, то зло. Какой президент, так и милиция себя ведет.

Татьяна:



Фото: Агата Квятковская / Белсат

– Последние два марша нам не давали пройти по проспекту до площади Якуба Коласа, нас гоняли по другим маршрутам. Как будто мы не живем в Минске и не имеем права пройти там, где хотим. В этот раз решили поменять формат марша: встретились не в 14:00, а в 12:00. И не у костела, а на площади Якуба Коласа.

Я приехала в 11:40, и через пару минут там уже ходили несколько милиционеров со звукоусилителем и предупреждали о том, что мероприятие не санкционировано и нам нужно разойтись.



Фото: Агата Квятковская / Белсат

Мне кажется, собралось около 100 человек. Это неплохо, потому что не все знали, что поменялся формат. Нам так и не дали уйти с площади Якуба Коласа. Приехали омоновцы или милиционеры, не знаю. Я насчитала 10 бусов, но из них никто не выходил. Потом перекрыли вход в метро и все дороги. Нам говорили расходиться, но куда?

Мы ходили по площади около часа, скандировали. Символику практически не доставали. Пытались что-то говорить милиционерам, но они ничего не слышат. Мы устроили небольшой флешмоб: ходили с руками за спиной, опустив голову вниз. Но на них это тоже не действует.

Мы решили разойтись и снова собраться в 14:00 возле костела. Слава богу, смогли спуститься в метро и уехать. На площади даже маршрутки и автобусы не останавливались: стоял гаишник и всех разгонял.

У костела было полно людей, много милиции. Нас предупреждали: «Расходитесь, иначе всех запакуем». Не знаю, чего ожидать от этой власти.

Татьяна:



Фото: Агата Квятковская / Белсат

– Когда шло восстановление церквей и духовное строительство, появлялись воскресные школы. Это был подъем живой мысли, поиск пути развития и импульса, которым можно жить, который помог бы выйти из застоя.

Было обсуждение того, чтобы принять закон о преподавании закона Божьего. Встал вопрос, какой закон преподавать, так как есть православный, католический, мусульманский. Интеллигенция не настояла, поэтому закон не был принят. Я до сих пор об этом сожалею, потому что мы ходили в воскресную школу, и я видела, какие красивые люди растут и какой одухотворенной становятся их жизнь. Дай бог принести нам знание высокого образования. Если бы все знали, что убивать нельзя, то не было бы происходящего сейчас.



Фото: Агата Квятковская / Белсат

Теперь время пандемии, время чумы, и мы можем спастись только силой Господней. Ты чувствуешь, что принадлежишь к своему народу, и твое маленькое «я» пропадает.

Женщина, которая не назвала свое имя:



Фото: Агата Квятковская / Белсат

– Я ходила на все марши, только два пропустила!

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