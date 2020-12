Источник материала: Хартия'97

Боб Дилан продал права на все свои песни 5 7.12.2020, 22:39

4,704

Боб Дилан

Предположительно, за 200−300 млн долларов.

Компания Universal Music приобрела права на более чем 600 композиций Боба Дилана, пишет Financial Times .

Сделка охватывает все записи музыканта: от песни 1962 года Blowin' In The Wind до альбома Rough and Rowdy Ways, который вышел этим летом.

Финансовые условия сделки неизвестны. Bloomberg оценивает ее в более чем 200 млн долларов, New York Times — в 300 млн долларов.

В 2016 году Боб Дилан стал первым музыкантом, удостоенным Нобелевской премии по литературе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .