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Боб Дилан продал права на все свои песни

08.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Боб Дилан продал права на все свои песни

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  • 7.12.2020, 22:39
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Боб Дилан продал права на все свои песни
Боб Дилан

Предположительно, за 200−300 млн долларов.

Компания Universal Music приобрела права на более чем 600 композиций Боба Дилана, пишет Financial Times.

Сделка охватывает все записи музыканта: от песни 1962 года Blowin' In The Wind до альбома Rough and Rowdy Ways, который вышел этим летом.

Финансовые условия сделки неизвестны. Bloomberg оценивает ее в более чем 200 млн долларов, New York Times — в 300 млн долларов.

В 2016 году Боб Дилан стал первым музыкантом, удостоенным Нобелевской премии по литературе.

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Предположительно, за 200−300 млн долларов.
 
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