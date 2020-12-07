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Боб Дилан продал права на все свои песни
Источник материала: Хартия'97
Боб Дилан продал права на все свои песни
Предположительно, за 200−300 млн долларов.
Компания Universal Music приобрела права на более чем 600 композиций Боба Дилана, пишет
Сделка охватывает все записи музыканта: от песни 1962 года Blowin' In The Wind до альбома Rough and Rowdy Ways, который вышел этим летом.
Финансовые условия сделки неизвестны. Bloomberg оценивает ее в более чем 200 млн долларов, New York Times — в 300 млн долларов.
В 2016 году Боб Дилан стал первым музыкантом, удостоенным Нобелевской премии по литературе.
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Предположительно, за 200−300 млн долларов.
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