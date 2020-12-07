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Президенты Литвы и Украины договорились поддерживать гражданское общество Беларуси

08.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Президенты Литвы и Украины договорились поддерживать гражданское общество Беларуси

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  • 7.12.2020, 22:27
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Президенты Литвы и Украины договорились поддерживать гражданское общество Беларуси
иллюстрационное Фото: lrp.lt

Литва также рассчитывает на солидарность Украины в отказе от приобретения электроэнергии с БелАЭС.

Президенты Литвы и Украины во время телефонного разговора 7 декабря обсудили ситуацию в Беларуси и договорились «сообща поддерживать белорусское гражданское общество в борьбе за демократические ценности и права человека». Гитанас Науседа и Владимир Зеленский оценивают ситуацию в Беларуси как напряженную.

- Мы видим, что нынешняя ситуация не улучшается. Поэтому большое значение имеет продление санкций ЕС против белорусского режима, - цитирует БелаПАН Науседу со ссылкой на его пресс-службу. - Мы приветствуем решение Украины присоединиться к пакету санкций ЕС против режима.

Также литовский лидер рассказал Зеленскому об итогах переговоров со Светланой Тихановской», которые прошли 24 ноября, отмечается в сообщении.

Кроме того, Науседа заявил, что Литва рассчитывает на солидарность Украины в отказе от приобретения электроэнергии, которая вырабатывается на Белорусской АЭС, «не отвечающей требованиям охраны окружающей среды и ядерной безопасности», сказано в информации литовской стороны.

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Литва также рассчитывает на солидарность Украины в отказе от приобретения электроэнергии с БелАЭС.
 
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