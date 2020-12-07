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Белорусские школьники заменили в дневниках «закат над болотом» на настоящие флаги
Источник материала: Хартия'97
Белорусские школьники заменили в дневниках «закат над болотом» на настоящие флаги
Фотофакт.
Белорусские школьники заменили в дневниках «закат над болотом» на настоящие флаги.
Школьники заменили красно-зеленый флаг на бело-красно-белый в одной из белорусских школ.
Фото опубликовал телеграм-канал
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