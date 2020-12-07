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Белорусские школьники заменили в дневниках «закат над болотом» на настоящие флаги

08.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусские школьники заменили в дневниках «закат над болотом» на настоящие флаги

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  • 7.12.2020, 22:06
  • 12,218
Белорусские школьники заменили в дневниках «закат над болотом» на настоящие флаги
фото: nn.by

Фотофакт.

Белорусские школьники заменили в дневниках «закат над болотом» на настоящие флаги.

Школьники заменили красно-зеленый флаг на бело-красно-белый в одной из белорусских школ.

Фото опубликовал телеграм-канал «Наша Нiва».


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