Источник материала: Хартия'97

КС Молдовы приостановил действие закона, которым ограничили полномочия президента Майи Санду 13 7.12.2020, 21:50

7,430

Майя Санду

Фото: EPA

Принятые парламентом изменения противоречат Конституции Молдовы.

Конституционный суд Молдовы приостановил действие поправок к закону о Службе информации и безопасности, которые передали спецслужбу под контроль парламента, уменьшив полномочия президента. Действие поправок приостановили до окончательного решения суда.

Как пишет "Европейская правда" , об этом сообщает NewsMaker.

КС Молдовы рассмотрел обращение депутата Сергея Литвиненко от партии "Действие и солидарность", лидером которой является избранный президент Майя Санду, и отметил, что принятые парламентом изменения противоречат Конституции.

В суде отметили, что инициаторы поправок недостаточно аргументировали свою позицию о необходимости перевода спецслужбы под контроль парламента.

"КС отмечает, что действие поправок необходимо приостановить для предотвращения ущерба и негативных последствий для конституционного порядка", - говорится в решении.

Решение не подлежит обжалованию и уже опубликовано.

Напомним, 3 декабря парламент Молдовы, большинство в котором имеют Партия социалистов действующего президента Игоря Додона и "Шор", одобрил ряд противоречивых законопроектов, в частности - о лишении президента контроля над Службой информации и безопасности, что ограничивало полномочия Майи Санду, и, предварительно - о предоставлении официального статуса русскому языку и возвращении разрешения на трансляцию российских программ.

Оппозиция и избранный президент Майя Санду заявили, что голосование было незаконным. Санду призвала граждан к протестам. На акцию также призвали выйти своих сторонников "Наша партия", DA, PAS, Демпартия, PUN.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .