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КС Молдовы приостановил действие закона, которым ограничили полномочия президента Майи Санду

08.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

КС Молдовы приостановил действие закона, которым ограничили полномочия президента Майи Санду

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  • 7.12.2020, 21:50
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КС Молдовы приостановил действие закона, которым ограничили полномочия президента Майи Санду
Майя Санду
Фото: EPA

Принятые парламентом изменения противоречат Конституции Молдовы.

Конституционный суд Молдовы приостановил действие поправок к закону о Службе информации и безопасности, которые передали спецслужбу под контроль парламента, уменьшив полномочия президента. Действие поправок приостановили до окончательного решения суда.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NewsMaker.

КС Молдовы рассмотрел обращение депутата Сергея Литвиненко от партии "Действие и солидарность", лидером которой является избранный президент Майя Санду, и отметил, что принятые парламентом изменения противоречат Конституции.

В суде отметили, что инициаторы поправок недостаточно аргументировали свою позицию о необходимости перевода спецслужбы под контроль парламента.

"КС отмечает, что действие поправок необходимо приостановить для предотвращения ущерба и негативных последствий для конституционного порядка", - говорится в решении.

Решение не подлежит обжалованию и уже опубликовано.

Напомним, 3 декабря парламент Молдовы, большинство в котором имеют Партия социалистов действующего президента Игоря Додона и "Шор", одобрил ряд противоречивых законопроектов, в частности - о лишении президента контроля над Службой информации и безопасности, что ограничивало полномочия Майи Санду, и, предварительно - о предоставлении официального статуса русскому языку и возвращении разрешения на трансляцию российских программ.

Оппозиция и избранный президент Майя Санду заявили, что голосование было незаконным. Санду призвала граждан к протестам. На акцию также призвали выйти своих сторонников "Наша партия", DA, PAS, Демпартия, PUN.

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Принятые парламентом изменения противоречат Конституции Молдовы.
 
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