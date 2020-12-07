Источник материала: UDF



Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Международный олимпийский комитет ввел санкции против Лукашенко Против Лукашенко как главы Национального олимпийского комитета, а также против всех членов исполкома НОК.

МОК решил исключитьНационального олимпийского комитета Беларуси из своих мероприятий, включая Олимпийские игры в Токио, которые пройдут в 2021 году.Возглавляет НОК Беларуси Александр Лукашенко, также в него входят Виктор Лукашенко (первый вице-президент) и Дмитрий Басков (члена исполнительного комитета). Представителя спортсменов в исполкоме НОК Татьяны Дроздовской санкции не коснулись.МОК приостанавливает все выплаты беларускому комитету, а олимпийские стипендии будут выплачиваться напрямую спортсменам.Кроме того МОК разрешил уволенным беларуским спортсменам участвовать в квалификации к Олимпийским играм в Токио.За участие в протестах в Беларуси из национальных команд были уволены или были вынуждены уволиться легкоатлеты Андрей Кравченко, Светлана Куделич, Ольга Мазуренок, Дарья Борисевич, дзюдоисты Дмитрий Шершань и Александр Ваховяк. Угрозы быть уволенным получил борец Николай Стадуб.С августа в Беларуси длятся протесты: демонстранты не согласны с тем, что ЦИК объявила победителем выборов Лукашенко, который правит страной уже 26 лет.