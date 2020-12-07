Источник материала: UDF

Фото: РИА Новости / Павел Кононов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Найдена первая противостоящая антителам мутация коронавируса Ученые нашли первую мутацию коронавируса, которая может распознавать антитела и противостоять им.

Специалисты Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона обнаружили одну мутацию SARS-CoV-2, которая маскирует его от всех антител, выработанных для борьбы с вирусом. Также были найдены мутации, которые ускользали выборочно от одного из трех антител.Как отмечает издание, часть из таких изменений широко распространена у инфицированных COVID-19, а мутация, скрывающаяся от всех антител, обнаружена в Нидерландах и Дании.Ранее сообщалось, что россиян предупредили о недопустимости профилактики COVID-19 антибиотиками. Отмечается, что их можно назначать только при бактериальных осложнениях новой инфекции.