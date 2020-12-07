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Кого МОК отстранил от Олимпийских игр: Александр и Виктор Лукашенко, Басков, Пиневич...
Источник материала: Партизан
Международный олимпийский комитет объявил сегодня о санкциях в отношении НОК Беларуси.
Виктор Лукашенко — слева. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
В частности, запрет на участие во всех мероприятиях МОК, включая Олимпиаду, касается всех членов исполкома НОК. SPORT.TUT.BY рассказывает, кто туда входит.
Александр Лукашенко
Лукашенко руководит НОК с 1997 года. В этой должности он сменил Владимира Рыженкова — отца первого заместителя главы Администрации Максима Рыженкова.
Виктор Лукашенко
Первый вице-президент НОК и старший сын Александра Лукашенко. В апреле 2019 года он стал исполняющим обязанности в этой должности, а с ноября прошлого года вступил в должность полноценно.
Дмитрий Довгаленок
Олимпийский чемпион Барселоны — 1992 в гребле на каноэ-двойке уже давно занимает высокие должности в белорусском спорте. Сейчас он является вице-президентом Национального олимпийского комитета.
Дмитрий Басков
Басков — главный человек в белорусском хоккее. Он одновременно является главой федерации хоккея, председателем набсовета минского «Динамо» и тренером команды Лукашенко. Общественность и СМИ предполагают, что он, возможно, участвовал в конфликте, приведшем к смерти Романа Бондаренко.
Валентин Боровок
Директор учреждения «Спортивный клуб Федерации профсоюзов Беларуси». Сначала его карьера была связана с тренерской работой в настольном теннисе, а в последние годы Боровок занимал высокие должности в Мингорисполкоме.
Александр Петкевич
Имя Петкевича неразрывно связано с белорусским настольным теннисом. Александр Николаевич еще в 1990-х возглавлял сборную Беларуси (занимает эту должность и теперь), а с 2000 по 2006-й возглавлял РЦОП по этому виду спорта.
Дмитрий Пиневич
Дмитрий Леонидович с 24 августа был исполняющим обязанности министра здравоохранения, а недавно был утвержден в этой должности. В НОК Пиневич — председатель медицинской и антидопинговой комиссии.
Сергей Репкин
Ректор БГУФК практически одновременно со своим назначением вошел в исполком НОК. До этого в течение восьми лет был заведующим кафедрой физической культуры и экономики спорта БГЭУ.
Артем Цуран
Цуран на заре своей карьеры отвечал за патриотическое воспитание в БПСМ (сейчас — БРСМ), а затем — за физкультурно-оздоровительную работу на Минском заводе отопительного оборудования. После этого Артем Цуран начал стремительную карьеру в Мингорисполкоме, где теперь является заместителем председателя.
Любовь Черкашина
Черкашина — одна из лучших «художниц» в истории белорусской гимнастики: призер Олимпиады, чемпионатов мира и Европы, а сейчас — старший тренер национальной команды по художественной гимнастике.
Олег Шепель
Ключевая фигура во всем белорусском паралимпийском движении. Олег Шепель сам пять раз выигрывал золото на Паралимпиадах, а с 2001 года возглавляет Паралимпийский комитет Республики Беларусь.
Антон Юспа
Заместитель председателя молодежного общественного объединения «Федерация уличного спорта», который в течение нескольких лет занимал высокие должности в Белорусской федерации тенниса.
Санкции не коснулись только одного члена исполкома — чемпионки мира по парусному спорту Татьяны Дроздовской.
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Международный олимпийский комитет объявил сегодня о санкциях в отношении НОК Беларуси.
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