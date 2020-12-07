Кого МОК отстранил от Олимпийских игр: Александр и Виктор Лукашенко, Басков, Пиневич...

В частности, запрет на участие во всех мероприятиях МОК, включая Олимпиаду, касается всех членов исполкома НОК. SPORT.TUT.BY рассказывает, кто туда входит.

Александр Лукашенко

Лукашенко руководит НОК с 1997 года. В этой должности он сменил Владимира Рыженкова — отца первого заместителя главы Администрации Максима Рыженкова.

Виктор Лукашенко

Первый вице-президент НОК и старший сын Александра Лукашенко. В апреле 2019 года он стал исполняющим обязанности в этой должности, а с ноября прошлого года вступил в должность полноценно.

Дмитрий Довгаленок

Олимпийский чемпион Барселоны — 1992 в гребле на каноэ-двойке уже давно занимает высокие должности в белорусском спорте. Сейчас он является вице-президентом Национального олимпийского комитета.





Дмитрий Басков

Басков — главный человек в белорусском хоккее. Он одновременно является главой федерации хоккея, председателем набсовета минского «Динамо» и тренером команды Лукашенко. Общественность и СМИ предполагают, что он, возможно, участвовал в конфликте, приведшем к смерти Романа Бондаренко.

Валентин Боровок

Директор учреждения «Спортивный клуб Федерации профсоюзов Беларуси». Сначала его карьера была связана с тренерской работой в настольном теннисе, а в последние годы Боровок занимал высокие должности в Мингорисполкоме.

Александр Петкевич

Имя Петкевича неразрывно связано с белорусским настольным теннисом. Александр Николаевич еще в 1990-х возглавлял сборную Беларуси (занимает эту должность и теперь), а с 2000 по 2006-й возглавлял РЦОП по этому виду спорта.

Дмитрий Пиневич

Дмитрий Леонидович с 24 августа был исполняющим обязанности министра здравоохранения, а недавно был утвержден в этой должности. В НОК Пиневич — председатель медицинской и антидопинговой комиссии.

Сергей Репкин

Ректор БГУФК практически одновременно со своим назначением вошел в исполком НОК. До этого в течение восьми лет был заведующим кафедрой физической культуры и экономики спорта БГЭУ.

Артем Цуран

Цуран на заре своей карьеры отвечал за патриотическое воспитание в БПСМ (сейчас — БРСМ), а затем — за физкультурно-оздоровительную работу на Минском заводе отопительного оборудования. После этого Артем Цуран начал стремительную карьеру в Мингорисполкоме, где теперь является заместителем председателя.

Любовь Черкашина

Черкашина — одна из лучших «художниц» в истории белорусской гимнастики: призер Олимпиады, чемпионатов мира и Европы, а сейчас — старший тренер национальной команды по художественной гимнастике.

Олег Шепель

Ключевая фигура во всем белорусском паралимпийском движении. Олег Шепель сам пять раз выигрывал золото на Паралимпиадах, а с 2001 года возглавляет Паралимпийский комитет Республики Беларусь.

Антон Юспа

Заместитель председателя молодежного общественного объединения «Федерация уличного спорта», который в течение нескольких лет занимал высокие должности в Белорусской федерации тенниса.





Санкции не коснулись только одного члена исполкома — чемпионки мира по парусному спорту Татьяны Дроздовской.