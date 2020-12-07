В Таллине открылся музей запрещенных книг

Как сообщает Unian.net со ссылкой на Delfi, в музее представлены книги из разных стран, в каждой из которых своя история. Цель музейной экспозиции состоит в том, чтобы провести предварительное исследование истории цензуры в Эстонии, сосредоточив внимание на советском периоде.





В музее посетители могут познакомиться с книгами, потрогать их, почитать, а большинство книг можно и купить.





Книги в музее расположены по странам - можно найти, какие книги были запрещены в Советском Союзе, Великобритании, Китае и США, где продажа некоторых книг запрещена до сих пор. Есть и секция, на которой представлены книги, сожженные по разным причинам на протяжении всей истории.





Музеем руководит Джозеф Максимилиан Данниган из Шотландии.





Получив диплом бакалавра в области кинематографии, Данниган на пару лет переехал в Китай, где глубоко заинтересовался свободой слова и цензурой. Последние пять лет он жил в Эстонии, работая в сфере кинопроизводства и изучая социальное предпринимательство в Таллиннском университете. Именно во время учебы в магистратуре по социальному предпринимательству Даннигану пришла в голову идея создать музей.



