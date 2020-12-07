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В Таллине открылся музей запрещенных книг

08.12.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Старом городе Таллина сегодня открылся музей запрещенных книг, представляющий широкой публике запрещенные, сожженные или подвергнутые цензуре книги в разных уголках мира.

Как сообщает Unian.net со ссылкой на Delfi, в музее представлены книги из разных стран, в каждой из которых своя история. Цель музейной экспозиции состоит в том, чтобы провести предварительное исследование истории цензуры в Эстонии, сосредоточив внимание на советском периоде.

В музее посетители могут познакомиться с книгами, потрогать их, почитать, а большинство книг можно и купить.

Книги в музее расположены по странам - можно найти, какие книги были запрещены в Советском Союзе, Великобритании, Китае и США, где продажа некоторых книг запрещена до сих пор. Есть и секция, на которой представлены книги, сожженные по разным причинам на протяжении всей истории.

Музеем руководит Джозеф Максимилиан Данниган из Шотландии.

Получив диплом бакалавра в области кинематографии, Данниган на пару лет переехал в Китай, где глубоко заинтересовался свободой слова и цензурой. Последние пять лет он жил в Эстонии, работая в сфере кинопроизводства и изучая социальное предпринимательство в Таллиннском университете. Именно во время учебы в магистратуре по социальному предпринимательству Даннигану пришла в голову идея создать музей.

Музей будет открыт по пятницам и субботам, пишет ru.oxu.az
 
Теги: знакомства
 
 
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В Старом городе Таллина сегодня открылся музей запрещенных книг, представляющий широкой публике запрещенные, сожженные или подвергнутые цензуре книги в разных...
 
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