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Продолжают скупать. Как белорусы покупали валюту в ноябре 2020

08.12.2020 08:35 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Всего за январь-ноябрь 2020 года белорусы купили более $9,2 млрд, продали – $7,47 млрд. Чистая покупка за 11 месяцев составила $1,74 млрд. После рекордного всплеска спроса на валюту в августе 2020 и действий Нацбанка по ограничению ликвидности (чтобы уменьшить объем свободных в обращении белорусских рублей), объем чистой покупки валюты уменьшился в разы. Однако население продолжает оставаться чистым покупателем валюты на внутреннем рынке.


Инфографика: Myfin.by

Стоит также отметить, что в ноябре чистым продавцом валюты выступили юридические лица. Они продали валюты на $171,1 млн больше, чем купили.

Текст: Владимир Лужнёв
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Теги: Курсы валют
 
 
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В ноябре белорусы по-прежнему выступали чистыми покупателями иностранной валюты, увеличив ее покупку до $801,3 млн в месяц. Объем продажи валюты в ноябре вырос...
 
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