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В Минске BMW наехал на группу подростков

08.12.2020 06:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске BMW наехал на группу подростков

В Минске автомобиль наехал на группу несовершеннолетних пешеходов. Об этом со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасию Забавскую сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел на ул. Центральной. Водитель BMW ехал со стороны Партизанского проспекта в направлении ул. Социалистической. Проезжая нерегулируемый пешеходный переход он не уступил дорогу сразу троим пешеходам 2003 года рождения и совершил на них наезд. Подростки, к счастью, в основном отделались испугом, только у одного из них был диагностирован ушиб. 

На месте происшествия работают сотрудники ОГАИ Заводского РУВД Минска. По факту ДТП проводится проверка. 

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Теги: Минск
 
 
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В Минске автомобиль наехал на группу несовершеннолетних пешеходов. Об этом со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска...
 
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