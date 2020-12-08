Бой импорту, контроль цен, кредиты на санатории. Что обещают власти на 2021-й и что этому может помешать

Источник материала: Tut.by

Чиновники планируют в 2021 году жестко контролировать цены (причем на все товары, по всей видимости), дать бой импорту, удержать годовую инфляцию в пределах 5%, сообщается на сайте правительства. Еще обещают рассмотреть возможность ввести кредиты на путевки в отечественные санатории (по примеру с авто Geely). Среди ключевых задач — не допустить падения уровня жизни и увеличить реальные доходы. Многое из этого пытались добиться и в 2020-м, но по факту получается далеко не все. К примеру, цены не удается удержать в пределах прогноза, а с импортозамещением получается далеко не по всем позициям. К примеру, доля продаж зарубежных холодильников, телевизоров и лекарств в этом году выросла.

FINANCE.TUT.BY рассказывает, что чиновники планируют на следующий год и какие вопросы возникают к их ожиданиям.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что обещают белорусам в 2021 году

Чиновники 7 декабря рассматривали работу экономики в 2020 году и проекты прогноза развития страны на 2021-й. По факту из того, что было озвучено для общественности, много было про планы на следующий год, а про выполнение в 2020-м — немного.

Премьер говорит, что прогноз развития страны на следующий год будет иметь социальный характер (сложно вспомнить, когда чиновники говорили иначе). «Это очень важно в непростую турбулентную эпоху, которая затронула не только Беларусь, но и в целом весь мир, он переживает очень серьезный кризис. Мы наблюдали ряд шоков для экономики в этом году, и пока нет уверенности, что в следующем году ситуация в мировой экономике значительно улучшится, — сказал он. — Мы исходим из того, что определенная турбулентность и на рынках будет присутствовать, и кризис спроса будет продолжаться. Поэтому правительство готовится действовать в сложных условиях».

Тем не менее ключевая задача, по словам премьера, — «не только не допустить падения жизненного уровня, но и увеличить реальные доходы населения, жестко контролировать цены, импорт, но делать это экономическими методами, не запретительными, а наоборот — делать те программы, которые позволят сделать отечественные товары более привлекательными с точки зрения их приобретения».

Чиновники говорят про жесткий контроль цен и импорта. А что с импортозамещением?

Одна из задач на 2021 год, как говорилось выше, — жестко контролировать цены, импорт.

Лукашенко на совещании 8 декабря обратил внимание на то, что задача по сдерживанию роста цен должна касаться не только продовольственных товаров: «А кто сказал, что холодильник и стиральная машина не являются значимыми для населения товарами? Они тоже значимые. Поэтому надо раз и навсегда выработать механизм сдерживания цен по всем направлениям и параметрам. А то получается, что крестьян мы сдерживаем (в основном же это вопрос продовольствия и одежды), а всем остальным — вольница. Но это все равно так или иначе влияет на ценообразование в том же сельском хозяйстве, на продукты питания. Мы об этом немало говорили, и уже на опыте выработали практику контроля за ценообразованием, сдерживанием инфляции». К эту процессу подключены и профсоюзы, депутаты местных советов, парламентарии.

В правительстве уверяют, что жестко контролировать цены намерены «экономическими методами, не запретительными». К чему могут привести «запредельные» методы, чиновники уже знают. Этой весной, когда заметно выросли цены на некоторые продовольственные товары, в том числе из-за скачка курса доллара и ажиотажного спроса на фоне первой волны пандемии, чтобы стабилизировать ситуацию на потребительском рынке, правительство ограничило рост цен у производителей, импортеров и розничной торговли 0,5% в месяц. Это вызвало недовольство участников рынка, они говорили , что выполнить эти требования крайне сложно, ведь часть импорта покупают за валюту, а доллар заметно подорожал. В итоге вышло новое постановление, по которому торговая надбавка импортеров не должна превышать 10% на социально значимые товары, а розничным продавцам порекомендовали придерживаться предельно допустимых надбавок, которые установил МАРТ на разные продукты.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Что касается импортозамещения, то здесь не все радужно. К примеру, доля импортных стиральных машин и моющих и чистящих средств выросла в январе-сентябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных Белстата. При этом заметно выросла доля зарубежной керамической плитки, телевизоров, холодильников и морозильников, а также лекарств (которые расфасованы для розничной продажи). К примеру, если в январе-сентябре 2019-го на импортные холодильники и морозильники приходилось 53,4% от общего объема продаж, то за этот же период 2020-го — уже 76,3%. С телевизорами — 84,9% против 91,2% соответственно.

Чиновники хотят ввести кредиты на отечественные санатории, как было с машинами Geely. Но есть важный нюанс

Среди прочих мер по борьбе с импортом предлагается рассмотреть возможность кредитования приобретения не только товаров, но и услуг, в частности отдыха и лечения в отечественных санаториях. «По аналогии с тем, как была реализована программа кредитования покупки автомобилей Geely производства «БЕЛДЖИ», — сообщается на сайте правительства.

Но здесь есть один важный момент. Сейчас банки заметно сократили кредитование. При этом кредитование Geely временно приостановлено.









Когда возобновится автомобилей Geely производства «БЕЛДЖИ» — под вопросом. К примеру, кредиты на недвижимость для льготников по 240-му указу, выдачу которых также сворачивали банки, как выяснилось, возобновили в том числе после письма КГК в правительство.

«Одним из проблемных вопросов в строительстве являлось приостановление финансирования строительства жилых домов, строящихся с господдержкой. Так, с 10 сентября 2020 года большинством банков было прекращено кредитование жилищного строительства, в том числе и на условиях Указа № 240. Об указанной проблеме Комитетом области был проинформирован Комитет государственного контроля Республики Беларусь, которым подготовлено соответствующее письмо в Правительство. По результатам его рассмотрения банками возобновлено кредитование строительства жилья. Так, например, с 15 октября 2020 года ОАО «Беларусбанк» возобновил кредитование по домам, подлежащим вводу в эксплуатацию в 2020 году, с 6 ноября — по задельным домам на 2021 год», — уточняют в КГК по Гродненской области.

То есть в случае с кредитами на санатории может также возникнуть ситуация, когда банки «попросят» их ввести, несмотря на складывающую социально-экономическую ситуацию.

И здесь нужно учитывать такой момент, что стоимость автомобиля и путевки в санатории — несоизмеримы. Цены на автомобили начинаются от 28 тысяч рублей и выше. Путевка в санаторий же, по данным holiday.by, — в пределах 40−80 рублей в сутки, то есть за 10 дней — 400−800 рублей. Даже с учетом назначенного лечения сумма получится не такая солидная, как при покупке автомобиля. В ситуации, когда чиновники прогнозируют рост реальных доходов, введение подобных кредитов вызывает некоторые вопросы. При значительной востребованности подобных кредитов это может свидетельствовать о том, что с уровнем доходов населения не все в порядке, что для приобретения путевки в санаторий приходится обращаться в банк. При этом держим в уме, что ситуации в жизни бывают разные и в целом наличие подобных вариантов с кредитами скорее в плюс.

Возвращаясь к теме импортозамещения и планам правительства по этому вопросу, они могут оказаться под вопросом, особенно в ситуации, когда банки урезали программы потребительского кредитования, а также с учетом целенаправленного игнорирования некоторыми белорусами отечественных товаров. К тому же статистика этого года демонстрирует рост интереса белорусов к импортным непродовольственным товарам.

Инфляцию снова прогнозируют на уровне 5%. В 2020-м планы по росту цен не оправдываются

Что касается инфляции, то ее уровень на 2021 год установлен в размере не более 5%, заявил Головченко. На нынешний год был запланирован такой же показатель — 5% (декабрь к декабрю).

Тем временем в Беларуси разогналась годовая инфляция — до 6,2% в октябре к аналогичному периоду 2019-го. Чиновники уже говорят о том, что хорошим результатом будет, если рост цен по итогам 2020-го будет в пределах однозначной цифры (то есть до 10%).

Предпосылок, чтобы вписаться в 2021 году по годовой инфляции в 5%, немного. В том числе из-за непредсказуемости по пандемии, нестабильной социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране.

А какая ситуация с реальными доходами

Чиновники, несмотря на неуверенность в восстановлении в 2021-м году мировой экономики (читай — и белорусской), рассчитывают на рост реальных доходов населения.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан. Это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

В январе-сентябре этого года данный показатель вырос на 4,9% к аналогичном периоду 2019-го (при плане в 1,6%). При этом темпы роста реальных доходов населения замедлились. К примеру, в январе-сентябре 2019-го этот показатель увеличился на 6,8% к аналогичному периоду 2018-го.

Тем временем в правительстве уточняют, что в целом пакет документов по планам на 2021 год одобрен. Большинство спорных вопросов, по словам премьер-министра, были сняты на предыдущих стадиях обсуждения, в том числе с парламентом, республиканскими органами госуправления, руководством областей. В ближайшее время совместно с КГК и Администрацией президента документы будут скорректированы с учетом высказанных на совещании замечаний, а затем внесены на дальнейшее утверждение.