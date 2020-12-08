Рынок новых авто показал рост в ноябре. Какие машины покупают белорусы в кризис

Источник материала: Tut.by

После затяжного падения продажи новых автомобилей вновь пошли вверх. Вопреки прогнозам, итоги ноября оказались положительными по отношению к октябрю. AUTO.TUT.BY посмотрел, какие машины покупали белорусы и поптылся понять, смогут ли расти продажи и дальше.





По отношению к октябрю продажи новых автомобилей в ноябре выросли на 13,5% и составили 4115 автомобилей. По сути, рынок вернулся к уровню сентября этого года, когда было продано 4063 автомобиля.

Geely спасают госзакупки, остальных - скидки

На первое место среди марок вышла Geely — 849 автомобилей. Причина такого резкого всплеска продаж легко объяснима — госзакупки. Еще в октябре мы писали о том, что МВД и Следственный комитет планируют основательно потратиться на закупку автомобилей.





Lada уверенно держит марку — за ноябрь продано 672 авто. На третьем месте оказался Volkswagen с результатом 515 машин. Skoda удалось продать в ноябре 370 авто. А вот бывшая народная марка Renault падает. В ноябре было продано всего 265 автомобилей.

При этом всего семь марок смогли преодолеть рубеж в 200 проданных автомобилей. Помимо пятерки лидеров это Kia (240 авто) и Hyundai (200 авто). Ближайший результат восьмого места у Toyota — всего 93 авто.

Если же смотреть на продажи с начала года, то картина будет немного другая: несмотря на падение спроса, хорошие результаты прошлых месяцев позволили марке Renault занять третье место по итогам 11 месяцев — продано 6064 авто, и это 14% рынка. Второе место у Geely — 8483 авто и 19,63% рынка. Первое место занимает Lada — 9600 проданных автомобилей и 22,21% рынка.

А кто помнит, что в Беларуси на заводе «Юнисон» все еще производятся автомобили китайской марки Zotye? С января по ноябрь этого года было продано 107 машин. Негусто. Громко заявивший о себе Changan, производство которого стартовало на все том же заводе «Юнисон», пока продается вяло — 19 машин по итогам 11 месяцев.

Нулевые продажи в ноябре оказались у Mitsubishi, Mini и Maserati.

В топ-20 самых продаваемых моделей - почти все бюджетники





В топе самых популярных моделей неожиданный, но объяснимый взлет на второе место Geely Emgrand 7 — 304 авто. Причина роста все та же — закупки МВД и СК. По сведениям с сайта госсзакупок, ведомства планировали приобрести в сумме порядка 300 седанов. А вот Volkswagen Polo покупают из личных предпочтений — за месяц продано 415 авто, и это первое место. На третье место переместилась Lada Vesta с результатом 303 автомобиля.

Четвертое и пятое места достались Kia Rio и Skoda Rapid — 233 и 216 автомобилей соответственно. А дальше — гегемония Geely. Atlas, Coolray и Emgrand X7 по-прежнему неплохо продаются. Coolray даже немного улучшил результат прошлого месяца, хотя ажиотаж вокруг этого кроссовера явно спадает. Но, заметим, что при этом он набирает популярность на российском рынке.

Судя по двадцатке самых продаваемых моделей, белорусы устали от хоть и доступных, но уж слишком простоватых моделей Renault. Некогда популярный Sandero Stepway — только на 16 месте, чуть ниже — его собрат Duster. Отметим появление в топ-20 кроссовера Renault Arkana, но при этом исчез Kaptur. Renault Logan и вовсе уже два месяца не появляется даже в двадцатке, хотя еще в сентябре продажи составили 105 авто.

Если в первой десятке сплошь бюджетные модели, за исключением, пожалуй, Geely Atlas и Coolray, то 11 место Volkswagen Tiguan (90 автомобилей) можно назвать выдающимся результатом.





Сергей Михневич, председатель правления БАА, объяснил причины неожиданного роста.

— Игроки рынка показали разную динамику. Удивили результаты Renault. Наверное, единственный из лидеров, кто показал отрицательную динамику. Остальные были в плюсе. Пожалуй, объяснить это можно уже устаревшим модельным рядом. Подъем продаж можно объяснить тем, что в ноябре начались серьезные акционные программы у дилеров, стали давать большие скидки. У Geely работают финансовые программы и госсзакупки, но в следующем году ситуация может измениться

Еще одной причиной эксперт называет то, что в ноябре некоторые банки и особенно лизинговые компании увеличили предложение финансовых программ в белорусских рублях, что способствовало некоторой активизации в части продаж новых авто. Это немного подтолкнуло рынок вверх.