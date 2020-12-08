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Самые опасные породы собак! Не заводите их ни в коем случае!

08.12.2020 07:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самые опасные породы собак! Не заводите их ни в коем случае!

Собака может стать самым верным и надежным другом, но есть породы, с которыми надо быть предельно осторожными. Если у вас нет времени на дрессировку и воспитание таких собак, лучше сделайте выбор в пользу более дружелюбных четвероногих.

1. Американского питбультерьера вывели специально для загона быков. Эта порода считается одной из наиболее опасных в мире. 



 2. Ротвейлер может стать прекрасным защитником семьи, но его надо хорошо воспитать, иначе неконтролируемая агрессивность может привести к беде. 


3.  К проявлению спонтанной агрессии склонны и доберманы. 


4. Маламуты только выглядят дружелюбными. На самом деле они упрямы, обидчивы и могут стать неконтролируемыми. 


5.  Волкособы по характеру больше волки, чем собаки. Поэтому опасно держать эту гибридную породу в квартире, они любят свободу. 


6.  Заниматься стоит и тренировкой канарского дога, иначе его поведение может выйти из-под контроля. 


7.  Агрессивную породу Тоса Ину вывели в Японии. Их не рекомендуют заводить в семьях, где есть маленькие дети. И тем более оставлять без дрессировки. 


8.  Аргентинский дог привлекает внимание своей внешностью, но характер у этой породы сложный. Эти собаки любят доминировать, придется постараться, чтобы такой питомец признал в вас хозяина.


9. Пакистанский мастиф плохо поддается дрессировке и может вести себя очень свирепо.


10. Родезийский риджбек только внешне милый и спокойный. На самом деле он ярый защитник «своих» и может причинить ощутимый вред чужаку. Не стоит разрешать ему играть с детьми без присмотра.



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Собака может стать самым верным и надежным другом, но есть породы, с которыми надо быть предельно осторожными. Если у вас нет времени на дрессировку и воспитание...
 
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