Журналистку Любовь Луневу с Окрестина забрала скорая помощь

Журналистку вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Любовь Луневу из Центра изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина в Минске забрала скорая помощь, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.



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Днем 7 декабря Луневу и ее оператора Ивана Куракевича задержали во время работы на традиционном понедельничном марше пенсионеров. После составления протоколов об участии в несанкционированном массовом мероприятии их доставили в ЦИП до суда.