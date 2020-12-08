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Журналистку Любовь Луневу с Окрестина забрала скорая помощь
Источник материала: Навiны
Журналистку вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Любовь Луневу из Центра изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина в Минске забрала скорая помощь, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.
Днем 7 декабря Луневу и ее оператора Ивана Куракевича задержали во время работы на традиционном понедельничном марше пенсионеров. После составления протоколов об участии в несанкционированном массовом мероприятии их доставили в ЦИП до суда.
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Журналистку вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Любовь Луневу из Центра изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина в Минске забрала...
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