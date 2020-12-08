Есть ли у Беларуси шанс пробиться на ЧМ-2022?

Национальная сборная Беларуси по футболу узнала своих соперников по отборочному на чемпионат мира 2022 года, который должен пройти в 2022 году.





Группы европейского отбора выглядят так:

А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан;

B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово;

C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва;

D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан;

E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония;

F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова;

G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар;

H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта;

I: Англия, Польша, Венгрия, Андорра, Сан-Марино;

J: Германия, Румыния, Исландия, Армения, Лихтенштейн.

Регламентом отборочного турнира предусмотрено, что 10 победителей групп напрямую выйдут на мундиаль.

12 команд (10 — занявших вторые места; 2 — лучших по рейтингу победителя групп Лиги наций, которые не пробьются на ЧМ через отбор) сыграют в плей-офф. Они будут разделены на три раунда плей-офф. Команды в марте 2022 года будут проводить матчи на выбывание, чтобы определить последние три европейские страны, которые поедут в Катар.