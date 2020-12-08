ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Есть ли у Беларуси шанс пробиться на ЧМ-2022?

08.12.2020 07:47 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Национальная сборная Беларуси по футболу узнала своих соперников по отборочному на чемпионат мира 2022 года, который должен пройти в 2022 году.

Есть ли у Беларуси шанс пробиться на ЧМ-2022?

Группы европейского отбора выглядят так:

А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан;

B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово;

C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва;

D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан;

E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония;

F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова;

G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар;

H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта;

I: Англия, Польша, Венгрия, Андорра, Сан-Марино;

J: Германия, Румыния, Исландия, Армения, Лихтенштейн.

Регламентом отборочного турнира предусмотрено, что 10 победителей групп напрямую выйдут на мундиаль.

12 команд (10 — занявших вторые места; 2 — лучших по рейтингу победителя групп Лиги наций, которые не пробьются на ЧМ через отбор) сыграют в плей-офф. Они будут разделены на три раунда плей-офф. Команды в марте 2022 года будут проводить матчи на выбывание, чтобы определить последние три европейские страны, которые поедут в Катар.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальная сборная Беларуси по футболу узнала своих соперников по отборочному на чемпионат мира 2022 года, который должен пройти в 2022 году.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларускі магнат у Расейскай імперыі, які змяніў Менск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика