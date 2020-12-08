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США внесли Россию в «список наблюдения» по нарушениям религиозных свобод

08.12.2020 08:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти США составили перечь стран, которые нарушают религиозные свободы, Россию включили в специальный «список наблюдения» по этому вопросу.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, передает РБК.

В список нарушителей вошли десять стран. Это Китай, Иран, Северная Корея, Саудовская Аравия, Мьянма, Эритрея, Нигерия, Пакистан, Таджикистан и Туркменистан за «систематическое и вопиющее нарушение религиозных свобод».

В «список наблюдения» кроме России вошли Куба, Никарагуа и Коморские Острова. Их правительства «участвовали или терпимо относились к серьезным нарушениям религиозных свобод», заявил госсекретарь США. В то же время из этого списка «на основании значительного прогресса» были исключены Узбекистан и Судан.

 
 
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Власти США составили перечь стран, которые нарушают религиозные свободы, Россию включили в специальный «список наблюдения» по этому вопросу.
 
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