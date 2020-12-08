МОК отстранил Лукашенко от участия в мероприятиях Олимпийских игр

Источник материала: АФН

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отстранить членов исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси во главе с Александром Лукашенко от Олимпийских игр и других мероприятий организации.

Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщил директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ, передает DW.

В посещении Олимпийских игр будет отказано и сыну Лукашенко Виктору, являющемуся первым вице-президентом НОК.

"МОК пришел к выводу, что нынешнее руководство Беларуси, по всей видимости, не защищало белорусских спортсменов в достаточной мере от политической дискриминации внутри НОК", - заявил в этой связи глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

По его словам, подобная практика противоречит основополагающим принципам Олимпийской хартии и поэтому наносит серьезный ущерб олимпийскому движению.

Дополнительной санкционной мерой в отношении белорусских спортивных чиновников стало решение временно заморозить все платежи НОК Беларуси, перечисляя выплаты, необходимые для подготовки к Олимпийским играм, напрямую спортсменам.

В то же время Бах отметил, что любые обсуждения с НОК касательно проведения в стране будущих мероприятий МОК должны быть приостановлены. Изначально планировалось, что Беларусь будет одной из стран-хозяек Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года.

В августе более 1,5 тысячи белорусских спортсменов подписали открытое письмо с требованием остановить насилие в стране и провести новые, честные выборы.

Из-за отказа отозвать свою подпись под этим документом были уволены или подверглись дискриминации чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская, бегунья Светлана Куделич и другие известные спортсмены и тренеры. Некоторые из них, например, баскетболистка мирового уровня Елена Левченко и многоборец Андрей Кравченко были задержаны и осуждены.

5 октября более двух десятков белорусских атлетов, входящих в Свободное объединение спортсменов Беларуси, направили в Международный олимпийский комитет письмо, в котором говорилось, что НОК Беларуси нарушил принципы Олимпийской хартии и что многие белорусские атлеты "подвергались пыткам, избиениям и арестам".

На спортсменов, которые "не приемлют политику официальных властей и выступают против насилия", оказывается психологическое давление со стороны НОК и министерства спорта Беларуси, указали авторы обращения. Таких атлетов подвергают дискриминации, увольняя с работы, отстраняя от участия в соревнованиях, исключая из национальных сборных и используя другие формы психологического и индивидуального насилия, говорилось далее в документе. Кроме прочего, в письме содержался призыв к МОК не игнорировать ситуацию в стране и "протянуть руку помощи всем спортсменам и всем добропорядочным людям в Беларуси".

В конце ноября по инициативе НОК Беларуси лояльные власти спортсмены подписали открытое письмо, в котором призывали к миру и согласию в республике и просили международные спортивные организации не вмешиваться в подготовку белорусских атлетов к Олимпиаде.