Суд вынес решение по делу минчанина, который вытирал государственным флагом обувь









Так, во время заседания суда было установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии свидетелей, которые не знали о его намерениях, снял государственный флаг Беларуси со здания расчетно-справочного центра № 5 Заводского района Минска. После этого он несколько раз помял полотнище, протирал им обувь, бросал на землю и проезжую часть и топтал ногами.





Свою вину мужчина признал и раскаялся. Он пояснил, что преступление совершил после прочтения определенной информации в Telegram-каналах. Также он возместил в полном объеме причиненный ущерб.





С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Заводского района Минска признал фигуранта виновным. На основании ст. 370 УК Республики Беларусь ему назначен в качестве наказания штраф в размере 300 базовых величин (8,1 тыс. руб.).





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.