Мнение: указания Лукашенко по экономике в 2021 выполнены не будут он так долго не протянет

Источник материала: Myfin

Фото: Onliner.by

Что произошло?



Главный чиновник страны собрал очередное совещание, на котором были озвучены не только «итоги» года уходящего, но и обрисованы «планы на будущее», а точнее на 2021 год.

«Мы очень бойко, очень быстро осуществляем разного рода прогнозы, принимаем решения. По установившейся практике последние годы это не исполняем. Поэтому не будем долго разговаривать. Решения будут приняты, формализованы в законах и указах президента. Отсечки в полгода, девять месяцев – по итогам года кто не выполнил, уходит на покой», – заявил Лукашенко.

Но чуть погодя устроил слушателям сеанс когнитивного диссонанса: «Хочу предостеречь правительство, губернаторов и всех остальных, кто будет исполнять принятые решения по социально-экономическому развитию: ссылаться на то, что у нас пандемия и вся экономика в мире остановлена и нам не с кем работать и торговать – не принимается… Я требую только одно: в будущем году должна быть положительная динамика по всем направлениям», – то есть, не интересуясь мнением «вертикальщиков» всех мастей, включая Совмин, дал четкое задание на «плюсовые» показатели.

Фото: president.gov.by

Он не остановился только на этих заявлениях, решив еще и с ростом цен бороться – вербальным путем: «Надо раз и навсегда выработать механизм сдерживания цен по всем направлениям и параметрам… Мы об этом немало говорили, и уже на опыте выработали практику контроля за ценообразованием, сдерживанием инфляции».

Кроме того, Лукашенко «нарисовал» (Нацбанк, Минфин, Совмин – «не при делах») и бюджет-2021: «Второй год подряд предлагается планировать его с дефицитом. С одной стороны, накоплены определенные остатки профицита бюджета прошлых лет. С другой – жить на запасах долго просто не получится. Что планируется сделать, чтобы был порядок в этом вопросе?» – риторически вопрошал он.

Еще одним пунктом программы стала проблема «разгона тунеядцев» – «Еще раз хочу подчеркнуть на злобу дня: немедленно на местном уровне (председателям облисполкомов прежде всего и Минскому горисполкому) заняться трудоустройством безработных. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать», – потребовал Александр Лукашенко.

За экспертным мнением мы обратились к известному белорусскому экономисту Леониду Заико.

Путин – не указ

Что значат расходящиеся по смыслу указания о планах на следующий год?

– Лукашенко не просто говорит «ребята, кто мои планы не выполнит, будет уволен», он говорит «Ребята, я остаюсь. Чихать хотел на Кремль и Путина! Даю задание и буду сидеть, и контролировать его выполнение».

Это известный метод партийной номенклатуры со времен Маленкова и Хрущева, но не Сталина, – он к таким глупостям не прибегал. Ничего нового нет – он собирается еще что-то делать в 2021 году, хотя он «перезрел» и неинтересен.

Как ученый, могу дать оценку этим «плюсовым» планам – они выполнены не будут!

Обоснование – динамика мировой экономики и социальные проблемы. Пункт два – Беларусь настолько маленькая величина на мировой экономической карте, что принимать какие-либо решения о темпах развития в условиях всеобщей деглобализации – это смешно. В-третьих, я предлагаю вовсе не обращать внимания на эти словеса, потому что Лукашенко так долго (до конца 2021-го) не протянет.

Цены – стой! Раз-два!

Стоит ли белорусам, как советским людям в эпоху застоя, ожидать неизменных цен?

– Кто-то из его помощников написал про «механизм сдерживания цен по всем направлениям и параметрам» и «практику контроля за ценообразованием».

Видать среди них большое количество дураков.

Потому что цены на холодильники, стиральные машины, да и на все иные товары, определяются мировым рынком и устанавливаются совсем не в белорусских рублях.

А если кто-то, к примеру – начальник минского ОБЭПа, станет за ними следить, никоим образом на их уровень не повлияет.

Абсурд местного разлива

«Накопленный профицит» бюджета будет «съеден» уже в этом году (если уже не был уничтожен раздачей миллиардов рублей хронически убыточным предприятиям). Но реально ли выполнение еще одной задачи – профицитного бюджета-2021?

– Все что сказано по поводу бюджета, и то, что пишет обычно «парламент» или правительство – настолько неважно, что не следует относиться к этому как к серьезному документу. Верить в этот абсурд не стоит.

Пока Россия дает нам нефть, мы ее перерабатываем и спекулируем. Это помогает хоть как-то уменьшать его дефицит. Кремль пока терпит, – на 90% ситуация будет развиваться в контексте того, как Путин будет терпеть Лукашенко.

Роботы и дворники

Тунеядцам, а также «алкоголикам, проституткам и наркоманам», «шатающимся по улицам» уже четыре месяца, стоит ждать скорого трудоустройства?

– «Поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать»? Это неверная постановка вопроса! Лукашенко обеспокоен своим будущим, а оно (будущее) станет определяться тем, как быстро мы станем заменять «механическую» рабочую силу техникой и роботами.

Фото: Myfin.by

А он что чиновникам говорит? «Ребята, вы ничего не делайте, не придумывайте новые рабочие места – а вместо одного дворника, к примеру, ставьте двух, и продолжайте в том же духе». Если бы он был человеком знакомым с современными тенденциями, то наоборот, занимался бы не созданием подобных рабочих мест, а заменой неквалифицированного труда созданием роботизированных рабочих мест.

Что в итоге?

Как следует относиться к распиаренному мероприятию?

– В целом охарактеризовать это чудо-заседание можно кратко и емко: «Видимость работы». Ведь Лукашенко уже реально не президент. Он выдохся, вычихнулся даже.

Собирает он свой «актив» и «ставит задачи» – а все эти люди чувствуют, что все закончилось.

Собирает он свой «актив» и «ставит задачи» – а все эти люди чувствуют, что все закончилось.

И обсуждение цен на холодильники, создании профицитного бюджета – все это не имеет никакого отношения к будущему Беларуси.

Мнения экспертов, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.