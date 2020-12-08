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Дыхание антициклона: будет ветрено и морозно
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду в стране будет формировать западная периферия антициклона с центром над европейской территорией РФ.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-восточный порывистый. Погода в регионах:
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Сегодня погоду в стране будет формировать западная периферия антициклона с центром над европейской территорией РФ.
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