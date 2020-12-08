245 сил и расход 1,5 л на 100 км: Audi A3 обзавелся еще одной гибридной версией

Источник материала: Tut.by

Audi расширила гамму гибридных модификаций хетчбэка A3. Осенью немцы представили A3 Sportback 40 TFSI e , а теперь обнародована информация о еще более мощной модификации «пятидверки».





Это A3 Sportback 45 TFSI e, который, как и начальный гибрид, оснащен 1,4-литровым бензиновым турбомотором (150 л.с. и 250 Нм крутящего момента), дополняет который встроенный в 6-ступенчатый «робот» электромотор. Но суммарная отдача гибридной установки — 245 л. с. и 400 Нм, поэтому при наборе первой «сотни» A3 Sportback 45 TFSI e оказывается заметно шустрее (6,8 секунды, то есть на 0,8 секунды быстрее), максимальная скорость достигает 232 км/ч против 227 км/ч. К слову, такую же установку недавно получил и кроссовер Q3 .





Дальность хода на одном заряде батареи емкостью 13 кВт⋅ч с возможностью перезарядки от бытовой сети примерно за пять часов — 63 км по методике WLTP. При движении на электротяге «пятидверка» может разогнаться до 140 км/ч. Заявленный расход топлива у A3 Sportback 45 TFSI в комбинированном цикле — 1,4−1,5 л на 100 км, но это показатели по устаревшей методике NEDC.





Базовое оснащение немного богаче, чем у A3 Sportback 40 TFSI e — 245-сильная версия получила черные декоративные элементы, тонированные задние стекла, систему Audi Drive Select с различными режимами движения и 17-дюймовые легкосплавные колеса. Тормозные диски стали еще крупнее (диаметром 340 мм спереди и 310 мм сзади).





Продажи A3 Sportback 45 TFSI e на европейском рынке уже начались, стартовая стоимость в Германии составляет 41 440 евро.