ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

245 сил и расход 1,5 л на 100 км: Audi A3 обзавелся еще одной гибридной версией

08.12.2020 08:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Audi расширила гамму гибридных модификаций хетчбэка A3. Осенью немцы представили A3 Sportback 40 TFSI e, а теперь обнародована информация о еще более мощной модификации «пятидверки».


Это A3 Sportback 45 TFSI e, который, как и начальный гибрид, оснащен 1,4-литровым бензиновым турбомотором (150 л.с. и 250 Нм крутящего момента), дополняет который встроенный в 6-ступенчатый «робот» электромотор. Но суммарная отдача гибридной установки — 245 л. с. и 400 Нм, поэтому при наборе первой «сотни» A3 Sportback 45 TFSI e оказывается заметно шустрее (6,8 секунды, то есть на 0,8 секунды быстрее), максимальная скорость достигает 232 км/ч против 227 км/ч. К слову, такую же установку недавно получил и кроссовер Q3.


Дальность хода на одном заряде батареи емкостью 13 кВтч с возможностью перезарядки от бытовой сети примерно за пять часов — 63 км по методике WLTP. При движении на электротяге «пятидверка» может разогнаться до 140 км/ч. Заявленный расход топлива у A3 Sportback 45 TFSI в комбинированном цикле — 1,4−1,5 л на 100 км, но это показатели по устаревшей методике NEDC.


Базовое оснащение немного богаче, чем у A3 Sportback 40 TFSI e — 245-сильная версия получила черные декоративные элементы, тонированные задние стекла, систему Audi Drive Select с различными режимами движения и 17-дюймовые легкосплавные колеса. Тормозные диски стали еще крупнее (диаметром 340 мм спереди и 310 мм сзади).


Продажи A3 Sportback 45 TFSI e на европейском рынке уже начались, стартовая стоимость в Германии составляет 41 440 евро.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Audi расширила гамму гибридных модификаций хетчбэка A3. Осенью был представлен A3 Sportback 40 TFSI e, а теперь обнародована информация о еще более мощной модификации...
 
Новости дня
Новости разные
 
ААН заклікала Расею спыніць акупацыю Крыму і вывесьці зь яго свае войскі. Беларусь галасавала супраць
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика