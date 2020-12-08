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От 3−4 рублей за кофе. В Минске открылась первая кофейня брестской популярной сети Paragraph
Источник материала: Tut.by
В Минске на проспекте Независимости, 37 открылась первая кофейня брестской сети Paragraph. Заведение соседствует с «Золотым гребешком» и Aroma Kava. Посмотрели, как заведение выглядит внутри и какие там цены.
Как мы писали
Всего в районе Площади Победы мы насчитали как минимум семь работающих кофеен. В Paragraph к этому относятся так: когда в одном месте происходит скопление точек общепита, даже очень близких по концепту, это создает притяжение. Поэтому конкуренция их не пугает.
Ранее мы рассказывали, что цены в Минске на кофе будут чуть выше. Причина — различие расходов в столице и области.
В скором времени в Минске откроется еще две кофейни Paragraph — одна будет большая, на 50 мест, на Кальварийской, вторая — на Карла Маркса.
У компании есть глобальный план открыть в Беларуси 50 кофеен, по Минску точной цифры нет, владельцы хотят присмотреться, как пойдет бизнес в столице.
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В Минске на проспекте Независимости, 37 открылась первая кофейня брестской сети Paragraph. Заведение соседствует с «Золотым гребешком» и Aroma Kava. Посмотрели, как...
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