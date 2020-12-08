От 3−4 рублей за кофе. В Минске открылась первая кофейня брестской популярной сети Paragraph

Источник материала: Tut.by

В Минске на проспекте Независимости, 37 открылась первая кофейня брестской сети Paragraph. Заведение соседствует с «Золотым гребешком» и Aroma Kava. Посмотрели, как заведение выглядит внутри и какие там цены.





Сеть кофеен Paragraph работает в Бресте и области с 2014 года, пять заведений открыты в Бресте, по одному есть в Пинске и Кобрине. Сеть развивают предприниматели Дмитрий Човган и Константин Демидович.

Как мы писали ранее , в этой кофейне до 40 мест. Эспрессо стоит 3 рубля, американо — 3,50, капучино — 4 рубля. Из десертов есть сырники по 6 рублей, круассаны — от 2,50 до 3,75 рубля, есть торты и пирожные.

Всего в районе Площади Победы мы насчитали как минимум семь работающих кофеен. В Paragraph к этому относятся так: когда в одном месте происходит скопление точек общепита, даже очень близких по концепту, это создает притяжение. Поэтому конкуренция их не пугает.













Ранее мы рассказывали, что цены в Минске на кофе будут чуть выше. Причина — различие расходов в столице и области.

В скором времени в Минске откроется еще две кофейни Paragraph — одна будет большая, на 50 мест, на Кальварийской, вторая — на Карла Маркса.





















У компании есть глобальный план открыть в Беларуси 50 кофеен, по Минску точной цифры нет, владельцы хотят присмотреться, как пойдет бизнес в столице.