Эти смартфоны названы самыми мощными в мире. За сколько их можно купить в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Разработчики популярного бенчмарка производительности AnTuTu опубликовали рейтинг из самых мощных устройств ноября. Посмотрели, что это за аппараты и за сколько они продаются в Беларуси.

Android

Начнем со смартфонов, работающих под управлением этой ОС. Топ-10 девайсов выглядит так: Huawei Mate 40 Pro (661 тысяча баллов), ASUS ROG Phone 3 (632 тысячи), Oppo Find X2 Pro (615 тысяч), iQOO Neo3 (606 тысяч), Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (603 тысячи), Samsung Galaxy Z Fold2 5G (596 тысяч), OnePlus 8 Pro (592 тысячи), Xiaomi Mi 10T Pro 5G (585,9 тысяч), OnePlus 8T (585,1 тысяч), Xiaomi Black Shark 3 (575 тысяч).

Сразу отметим: не все из них можно найти в Беларуси. Некоторые не представлены официально, но предлагаются в обычных интернет-магазинах. Другие сложно отыскать и там. Так что ниже кратко рассказываем о пяти девайсах из списка, которые все же получится у нас приобрести.



Фото: GSMArena

Наверное, один из немногих смартфонов на всем рынке, предназначенный строго для одной категории покупателей — в нашем случае геймеров. Итог в AnTuTu — 632 тысячи баллов.

О его «игровой» принадлежности говорит практически все: дизайн, улучшенная система охлаждения, дисплей с частотой обновления в 144 Гц, дополнительные сенсорные клавиши, имитирующие курки на геймпадах игровых консолей. Правда, стоит такое удовольствие немало — в районе 3−3,2 тысячи рублей.

Другие технические характеристики: диагональ экрана с AMOLED-матрицей равняется 6,59 дюйма (Full HD+), процессором выступает Snapdragon 865+, оперативной и постоянной памяти может быть до 16/512 ГБ. Батарея также увеличенного объема, на 6000 мАч (есть быстрая проводная и беспроводная зарядки). Основная камера, правда, не самая впечатляющая: она включает модули на 64 Мп, 13 Мп («ширик») и 5 Мп (макро).





Сразу стоит отметить: в рейтинге AnTuTu речь наверняка идет про модификацию с процессором Snapdragon 865+. Такая в Беларуси есть, но ее придется немного поискать по интернет-магазинам. Кроме того, в «базе» у такой версии больше оперативной памяти — 12 ГБ. Ее итог в AnTuTu — 603 тысячи баллов.

Официально в Беларуси продается чуть другая версия Note20 Ultra, с процессором Exynos 990, 8 ГБ ОЗУ и без поддержки 5G-сетей. Такая модификация набирает поменьше, порядка 550 тысяч баллов в AnTuTu.

Впрочем, по другим моментам смартфоны одинаковые. В активе 6,9-дюймовый экран с AMOLED-матрицей и частотой 120 Гц, батарейка емкостью в 4500 мАч, быстрой проводной и беспроводной зарядками, и основной камерой с модулями разрешением в 108 Мп, 12 Мп и 12 Мп. Смартфон способен снимать с 5-кратным оптическим, 10-кратным гибридным и 50-кратным цифровым зумом.





Этот гаджет также официально представлен в Беларуси. К счастью, он продается лишь с одним набором «железа», хотя модуль 5G может быть отключен на уровне прошивки. Результат в AnTuTu — 596 тысячи баллов.

Кратко о процессоре и памяти: в активе Qualcomm Snapdragon 865+ и не менее 12 ГБ оперативки. Постоянного хранилища — 256 ГБ. Но, честно говоря, о технических характеристиках при использовании Z Fold2 думаешь меньше всего. Главное в девайсе — эмоции, которые появляются при открытии основного сгибающегося экрана на 7,6 дюйма (AMOLED, 120 Гц).

Обо всех подробностях использования устройства в подобном «планшетном» режиме мы писали в полном обзоре — ссылка ниже — но если вкратце, то с инженерной точки зрения все прекрасно, осталось только подтянуть программную сторону. Причем не самой Samsung, а скорее Google.

Аппарат также включает внешний экран на 6,23 дюйма, аккумулятор объемом в 4500 мАч с быстрой проводной и беспроводной зарядками, а также основную камеру с тремя модулями разрешением в 12 Мп (каждый).



Фото: CNET

Эти гаджеты официально у нас не представлены, но в интернет-магазинах их хватает. Результаты смартфонов — 592 и 858 тысяч баллов в AnTuTu. Но оно и понятно — оба аппарата базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 (обычном, но Plus-версии).

В чем разница между этими гаджетами? Во-первых, в цене и классе. Pro-версия продается за ощутимо большую сумму (от 2100 рублей и выше против 1690 рублей) и принадлежит к топовым девайсам. OnePlus 8T — чуть более простая модель, в которой пошли на некоторые упрощения. Так, например, в ней нет технологии защиты от воды и пыли, основная камера не умеет снимать с оптическим увеличением. Да и экран поменьше — 6,55 дюйма против 6,78 в Pro. Впрочем, оба отличаются частотой обновления в 120 Гц.

Батарейки по емкости при этом почти одинаковые, на 4510 мАч и 4500 мАч для Pro-версии и 8T. Но технология беспроводной зарядки поддерживается только OnePlus 8 Pro. Зато в 8T проводная зарядка — 65-ваттная. Это значит, что восполнить заряд от 0 до 100% получится за 39 минут.

Основная камера OnePlus 8 Pro состоит из модулей на 48 Мп, 8 Мп, 48 Мп и 5 Мп. В OnePlus 8T установлены фотодатчики на 48 Мп, 16 Мп, 5 Мп и 2 Мп.

iOS и iPadOS





Здесь не будем так подробно останавливаться на каждом устройстве: первые пять девайсов от Apple основаны на схожих платформах. Интересно, что это — планшеты, а не смартфоны. Тот же iPhone 12 Pro Max в рейтинге есть, но только на шестой строчке.

Но это — ожидаемо. Планшеты iPad уже давно позиционируются Apple как решения, способные заменить ноутбуки. Мощи им не занимать. Прямое подтверждение этому — устройство, занявшее первое место в рейтинге. Это iPad Pro (3-го поколения) с экраном на 12,9 дюйма . Девайс показали еще несколько лет назад, он основан на процессоре A12X Bionic. Результат в тесте AnTuTu — 720 тысяч баллов.

На второй и третьей строчке — iPad Pro (4-го поколения) с экранами на 12,9 и 11 дюймов . Это планшеты нынешнего года с усовершенствованным процессором Apple A12Z. Результат девайсов — 718 и 712 тысяч баллов. В комментарии разработчиков AnTuTu говорится, что более старый iPad Pro (3-го поколения) вырвался вперед за счет «показателей памяти».

Четвертое место — у iPad Pro (3-го поколения) , но уже с экраном на 11 дюймов. В его активе все тот же процессор Apple A12X. На пятом месте — новенький iPad Air (4-го поколения) , базирующийся на фирменном процессоре A14 Bionic. Такой же SoC применяется и в iPhone 12/12 Pro. В итоге планшету удалось набрать 646 тысяч баллов.