Если не сделать пенсионную реформу, зарплаты работников станут меньше. Подкаст «Про деньги»

Источник материала: Onliner

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Главные мысли

В последнее время власти объявили сразу о нескольких реформах: пенсионной, миграционной, госпредприятий, а также о сокращении декретного отпуска.

— Я бы сравнил эти заявления Головченко с визитом Александра Лукашенко в СИЗО КГБ, — отмечает аналитик. — Это такое глобальное изменение, ход, на который правительство явно не хотело идти, но пошло из-за нынешней политической ситуации.

Пенсионная реформа Беларуси нужна. И тот факт, что поднялся пенсионный возраст и был пересмотрен страховой стаж, не спасает. Фонд социальной защиты населения постоянно требует дополнительных денег из бюджета.





В Беларуси консолидированная пенсионная система. Она появилась во многих странах в XX веке. Ее идея следующая: если население растет довольно быстро, к примеру удваивается через каждое поколение, то можно довольно дешево финансировать пенсионную систему.

К примеру, у нас есть два молодых человека на одного пожилого. Мы можем взять по рублю с каждого молодого человека и дать пенсию в условных 2 рубля пожилому. Таким образом можно, не поднимая налогов для молодых, поддерживать пенсионеров. Такая система работает очень хорошо при условии, что население не стареет и пропорция не меняется.

Все это счастье стало заканчиваться в конце XX века, когда население всех развитых стран начало стареть. Беларусь не уникальна в этом, подобная ситуация характерна и для других стран Европы. Это объективный процесс.





В итоге население стареет, демографическая нагрузка растет, мы делаем очень большие отчисления в ФСЗН. Но это не помогает, дефицит в ФСЗН продолжает расти. То есть если мы будем жить, как живем сейчас, то в какой-то момент придется повышать отчисления в фонд и еще больше увеличивать налоги, делать молодые поколения более бедными, а наши рабочие места — менее конкурентоспособными.

Многие белорусы заблуждаются, думая, что пенсионная система в стране накопительная, что есть какой-то спецсчет, где накапливаются отчисления. Также речь идет не об 1% от зарплаты на пенсионные отчисления. Речь идет о 34%, которые отчисляет работодатель. Эти деньги идут из вашей зарплаты, и они могли бы доставаться персонально вам. Но они идут на покрытие консолидированной пенсии.





Минусы белорусской пенсионной системы — небольшая пенсия, «уравниловка», снижение пенсии в перспективе или рост налоговой нагрузки на молодых.

Можно попробовать «подлатать» пенсионную систему в Беларуси, повысить пенсионный возраст, добавить финансирование из бюджета, но глобально проблемы пенсионной системы страны это не решит.

У нас нет нефти, нет фонтана денег, главный ресурс в Беларуси — это люди.





Долговременным решением был бы переход на частично накопительную пенсию, как это происходит в большинстве развитых стран мира. Часть пенсий должна идти на какие-то индивидуальные накопительные счета, там храниться, приумножаться и через 20—30—40 лет, когда люди станут пенсионерами, они будут получать пенсию с таких накопительных счетов.

Однако получается своеобразный «кассовый разрыв». В разных странах его преодолевают по-разному. Кто-то берет кредит, кто-то повышает пенсионный возраст, финансирует за счет приватизации и так далее.





Почему пенсионная реформа не получится? Во-первых, непонятно, каким образом мы найдем на это деньги. Во-вторых, вряд ли мы сможем привлечь инвестиции, так как у нас сейчас большие проблемы с правом и институтом частной собственности. В-третьих, занять денег довольно проблематично, так как госдолг у нас и так большой. В-четвертых, нам в данный момент не стремятся давать в долг.

Даст ли денег Россия? Неизвестно. Каждый раз, когда Беларусь приходит за деньгами, где-то в углу плачет губернатор Пермского края, которому тоже нужны $1,5 млрд, к примеру.





Также для пенсионной реформы нужно создать инфраструктуру, должна быть биржа, защита прав миноритариев, частной собственности и так далее.

Но главное, чего требует пенсионная реформа, — это доверие. Граждане должны доверять государству и понимать, что деньги, которые находятся на накопительном счету, — ваши, а не чьи-либо еще. Причем доверять нужно очень сильно, так как речь идет о горизонтах в 20—40 лет.

Идеальный выход из ситуации — разрешить политический кризис. Самые лучшие экономические идеи сейчас будут наталкиваться на стену недоверия. Без доверия государству, суду, милиции и другим государственным органам мы не сможем провести никакую реформу.





Таймлайн

00:57—03:01. Почему белорусские власти заговорили о пенсионной реформе именно сейчас.

Почему белорусские власти заговорили о пенсионной реформе именно сейчас. 03:01—07:35. Почему недостаточно было просто поднять пенсионный возраст, зачем нужны какие-то глобальные изменения.

Почему недостаточно было просто поднять пенсионный возраст, зачем нужны какие-то глобальные изменения. 07:35—11:02. Какие мифы относительно белорусской пенсионной системы существуют в обществе.

Какие мифы относительно белорусской пенсионной системы существуют в обществе. 11:02—17:34. О каких реформах говорит премьер-министр. Государство откажется выплачивать пенсии и переложит все бремя на работодателей?

О каких реформах говорит премьер-министр. Государство откажется выплачивать пенсии и переложит все бремя на работодателей? 17:34—18:30. Получат ли пенсии нынешние 20—40-летние.

Получат ли пенсии нынешние 20—40-летние. 18:30—20:42. Каков идеальный выход из сложившейся ситуации.

Каков идеальный выход из сложившейся ситуации. 20:42—26:55. Когда нам ждать немецких пенсий.

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