Был целевиком — стал должником. Сельский учитель поддержал забастовку, а теперь должен государству 9 тысяч рублей (видео)

Источник материала: Onliner 23-летний Александр Крушев — отец двоих детей и молодой специалист в небольшом агрогородке Добрая, что в Горецком районе. Парень окончил деревенскую школу, потом — могилевский университет, а после выпуска отправился домой на распределение по целевому направлению. Спокойно проработал больше года учителем информатики и математики, но 26 октября поддержал забастовку. После этого Александр потерял работу и остался должен государству более 9 тыс. рублей.

Где родился, там не пригодился

Александр живет с женой, детьми и родителями на хуторе — здесь они держат пчел, котов и собаку. Парень, как говорится, где родился, там и пригодился. Он учился в местной школе, с начальных классов обожал математику и физкультуру.

— Место для поступления выбирал, исходя из того, чтобы можно было работать в Доброй. Слесарем или еще кем-то быть не хотел, выбирал вузы поблизости. У нас здесь два варианта: либо сельское хозяйство и БГСХА, либо школа МГУ имени Кулешова. Выбрал второе, — вспоминает молодой человек.





Он говорит, что родители с малых лет привили ему любовь к малой родине — Александру до сих пор не хочется уезжать из агрогородка.

— Мы здесь не одни такие. Мой брат уже взял себе участок и строит дом, друзья семьи тоже обживаются тут. У наших детей есть сверстники, с которыми они дружат и ходят друг к другу в гости, — рассказывает парень.



















В школе Александра учится порядка ста человек — примерно столько же учеников было, когда он выпускался. Молодой человек не боялся, что к моменту окончания вуза его школу уже закроют и негде будет работать. Взял целевое направление от района, чтобы после получения диплома вернуться на работу в родную школу.

— На выпускном учителя говорили, что ждут меня обратно. После третьего курса я приехал в свою школу на практику, а с четвертого уже стал там работать. Как раз местная учительница математики уехала работать в горецкую академию, — вспоминает он.





Год работы во время учебы не засчитывается в срок распределения, поэтому после ее окончания — в прошлом августе — Александр приступил к отработке. В итоге пробыл учителем год и три месяца: 6 ноября его уволили по статье.

— Я вел не только математику, но и информатику. В этом году нам наконец-то обновили компьютерные классы. До этого почти все компьютеры не работали, а подключения к интернету не было вообще. Приходилось просто устно объяснять работу за компьютером, и я не мог оценивать детей по программе, потому что у них не было возможности работать по ней: у многих компьютеров дома нет, — рассказывает Александр.





Он преподавал информатику в шестом-одиннадцатом классах, математику — в пятом классе и у шестиклассницы, которая была на домашнем обучении. У молодого специалиста в школе должна быть нагрузка не менее 20 часов в неделю, то есть меньше ставки, поэтому у Александра были еще факультативы и кружки. В последнее время его месячная зарплата составляла 500 рублей.

«Каждый день я думал: сегодня уволят»

26 октября — день, когда была объявлена общенациональная забастовка. Молодой человек говорит откровенно: в семье ждали такого призыва, чтобы присоединиться. Правда, Александру не хотелось, чтобы от его позиции пострадали дети и отменялись или заменялись уроки, поэтому о дальнейшей забастовке речи не шло.

— Я и моя коллега и родственница заранее предупредили, что не выйдем на работу 26-го. В администрации ответили, что могут быть последствия, — вспоминает он. — На тот понедельник у меня стояло семь уроков, в том числе занятие на домашнем обучении. Потом мне рассказали, что к ученице домой приходила комиссия из двух человек: проверяли, нахожусь ли я на рабочем месте. Но меня там не было.





После возвращения на работу Александру и его коллеге сказали, что на них составлен акт за отсутствие на рабочем месте. И что нужно написать объяснительную.

— «Может, у вас просто зуб болел или вы ездили к врачу?» — намекнули мне. Но какой смысл поддерживать забастовку, если потом собираешься включать заднюю? Мы решили идти до конца: в объяснительной написали, что отсутствовали на работе «в связи с выходом на общенациональную забастовку», — говорит парень.

Он считает, что его могли бы и не уволить из-за 26-го числа, если бы не другой, усиливающий фактор.

— Через пару дней после забастовки моему дяде дали 15 суток, когда появилось видео, записанное на очистных сооружениях в Горках — он там работает. Мы с тетей тоже решили записать видеообращение и выразить свое мнение. Думаю, после этого нас заметили, и решение об увольнении было принято на районном или областном уровне. В акте было четыре пункта, обосновывающих увольнение: сам прогул, объяснительная, мое заявление о выходе из профсоюза и результаты какой-то проверки, — перечисляет Александр.

Больше всего молодого специалиста и его коллегу ввел в недоумение пункт о выходе из профсоюза: учителя удивились, что это может быть одним из оснований для увольнения.

— Каждый день я думал: сегодня уволят. Последний день учебной четверти — я уверен, что нас спокойно отправят «отдыхать», ведь за это время можно подобрать замену и подкорректировать расписание. Но никаких новостей не было. В последний день каникул я уже выдохнул: подумал, что будем продолжать работу. Но к вечеру зашла секретарь и сказала, что нас вызывают к директору. Там зачитали, что мы уволены. То есть от выпуска видеообращения до приказа об увольнении прошла целая неделя, — вспоминает Александр.













«На погашение долга дается шесть месяцев»

Как ни странно, его первым ощущением было облегчение: «Знаю, что многие не разделяют взглядов, улыбаются в лицо, а за спиной будут что-то говорить». Да и система нашего образования, по мнению парня, не очень честная.

— Я знал, что бог не оставит. У нас сельская местность — земля прокормит, да я еще молодой. Специальность по информатике дает возможность найти удаленную работу: мне интересно учиться новому, хотелось пойти на какие-нибудь IT-курсы. Раньше это было на уровне мыслей и мечты, но после увольнения все стало более реальным. Сейчас я усиленно подтягиваю английский и ищу работу, — говорит молодой педагог.





Он вспоминает, что некоторые коллеги после забастовки и видеообращения советовали пойти к администрации, извиниться и попросить не увольнять. Но он не смог.

— Для меня важно не пойти на компромисс со своей совестью и оставаться честным. А работа — дело приобретаемое. У нас в Доброй в основном люди постарше, молодых специалистов мало. Поэтому многим непонятно, как можно рисковать работой и не бояться, — говорит он.

Александр вспоминает, что к нему сразу установилось не самое хорошее отношение: на все есть свое мнение, не плясал под чужую дудку. Например, молодой учитель отказывался обкашивать территорию вокруг школы или убирать места отдыха после веселых сельчан.

— Работать с детьми мне очень нравится. У дедушки по маминой линии девять детей, то есть двоюродных братиков и сестричек у меня почти 50 только с одной стороны — и я один из самых старших, четвертый внук. Поэтому маленьких периодически приходилось нянчить и смотреть — у меня это получалось, да и дети любили со мной общаться. Я и представлял, как буду учить детей в школе. Правда, на деле важнее, чтобы все было правильно на бумагах, — делится парень.





Он с семьей начал публично выступать после насилия, которое царило в стране с 9 по 11 августа.

— Мы люди верующие, поэтому не могли молчать. В школе к моим взглядам и действиям относились равнодушно: вне работы можно заниматься чем угодно. Правда, когда сменил аватарку в Viber на «Пагоню», удалили из учительского чата. Бывало, что при моем появлении в учительской все замолкали, но агрессии в мой адрес никогда не было, — утверждает он.

Теперь Александр проводит больше времени с семьей, учит английский и пытается найти работу. В целом, говорит он, на жизнь хватает детского пособия, а еда есть с огорода. Все бы ничего, но за неотработанное распределение надо выплатить государству деньги — сейчас парень должен 9375 рублей.





— На погашение долга дается шесть месяцев. Когда я участвовал в забастовке, надеялся на лучшее, но готовился к худшему: предполагал, что будет такой исход. Но назад пути уже не было: либо до конца, либо никак, — объясняет свой риск молодой человек.

Что говорит закон?

Увольнение молодых специалистов-целевиков по инициативе нанимателя до окончания установленного договором срока работы допускается, кроме прочего, по основаниям, предусмотренным в первом-четвертом абзацах статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь.

«Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты нанимателем в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, признаваемого таковым в соответствии с законодательными актами», — говорится в статье.





Среди таких нарушений могут быть:

прогул (в том числе отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин;

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы;

совершение по месту работы хищения имущества нанимателя, установленного вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания;

нарушение требований по охране труда, повлекшего увечье или смерть других работников.

Согласно Трудовому кодексу, за противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей (дисциплинарный проступок) устанавливается дисциплинарная ответственность.

Наниматель может сделать работнику замечание, выговор, полностью или частично лишить его стимулирующих выплат на срок до года, а также уволить. Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит нанимателю.

«При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника на производстве», — говорится в статье 198 Трудового кодекса.





То есть решение руководства школы является условно законным (об этом немного подробнее читайте ниже), но администрация могла выбрать для Александра более мягкое «наказание». Особенно с учетом того, что парню за полгода после увольнения нужно выплатить сумму, которую государство потратило на его образование, и что у него на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей.

И судя по законодательству, это неизбежно, так как возможности перераспределиться у молодого человека нет. В Кодексе об образовании нет пункта о том, что выпускник мог бы перераспределиться после увольнения по причине отгула. Переход к другому нанимателю и основания для этого регламентирует статья 85 Кодекса.

А что с забастовкой? По закону о труде, решение о проведении забастовки принимается на собрании или конференции тайным голосованием. Оно считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих работников. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины работников, а конференция — не менее 2/3 делегатов.





«Представительный орган работников обязан в письменной форме уведомить нанимателя о решении провести забастовку не позднее двух недель до ее начала», — говорится в Трудовом кодексе.

Согласно статье 397 ТК («Ответственность за участие в незаконной забастовке»), участники забастовки могут быть привлечены к дисциплинарной и иной ответственности, предусмотренной законодательством, в случае, если забастовка признана незаконной в суде.





Александр будет рад предложениям о работе. Пишите ему во «ВКонтакте» . А если вы сейчас отрабатываете распределение и готовы рассказать о его радостях или невзгодах, напишите на почту ds@onliner.by или в Telegram по нику @dashaspevak.