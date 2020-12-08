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Дичь, диктатура и суд. Топ лучших сериалов зимы (видео)

08.12.2020 08:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Не каждая зима приносит много хороших сериалов. На этот раз может сложиться по-другому: потенциально интересных проектов хватает. Много комиксов, костюмированная постановка а-ля «Аббатство Даунтон», одно неожиданное ностальгическое возвращение и пара долгожданных продолжений. Вот десятка наиболее интересных сериалов, которые покажут наступившей зимой.

«Земля ночью в цвете» (с 4 декабря, Apple TV+)

Определенно самый расслабляющий проект этой зимы. Документальный сериал о животных, уже вышедший на стриминговой платформе Apple. Такое обычно показывают на Animal Planet или National Geographic, но только не в этот раз: свое место пытается застолбить «яблоко» со своими 4K и техническими достижениями.

Дичь, диктатура и суд. Топ лучших сериалов зимы (видео)

Суть проекта — в его названии. С помощью инновационной технологии съемки и обработки ночную жизнь животных нам покажут в цвете и красочно. Видно будет почти как днем, но под звездами. Авторы «Земли» побывали на шести континентах и отсняли десятки животных — от слонов и белых медведей до кенгуру и лягушек.

«Ваша честь» (с 7 декабря, Showtime)

Молодой человек по имени Адам на своем автомобиле сбивает человека и скрывается с места ДТП. Помочь преступнику вызывается отец — уважаемый в Новом Орлеане судья. Папа ставит на кон карьеру, пытаясь отмазать сына от тюрьмы. Однако общественность не готова закрыть глаза на вопиющее вмешательство в правоохранительную и судебную системы.

Дичь, диктатура и суд. Топ лучших сериалов зимы (видео)

На взгляд белорусов, это смешная история про всего-то одного-единственного оступившегося судью. Что касается «Вашей чести», то несколько эпизодов сериала уже посмотрели западные критики. Пока средний балл — всего 55. Говорят, сюжет тупой. Кажется, эти ребята не удосужились изучить сводки новостей из Беларуси хотя бы за день.

«Внутри Лапенко», 3-й сезон (с 7 декабря, YouTube)

Для двух сериалов мы сделали исключение: это не новинки, а новые сезоны уже известных проектов. «Внутри Лапенко» появился год назад — и сразу стал чем-то вроде русского «Монти Пайтона». Снятые в ностальгическо-совковой манере коротенькие скетчи, один актер в десятке карикатурных образов и легкое безумие импровизации пришлись по душе миллионам зрителей.

Поэтому третий сезон «многосерийной художественной киноленты «Внутри Лапенко» станет отличным подарком для всех, кто в теме, что это за продукт. Помимо привычных персонажей, нас ждут новые образы. Это, например, возлюбленная инженера, а также молодая лаборантка. Обе, разумеется, с усами.

«Противостояние» (с 18 декабря, CBS)

Пандемия супергриппа уничтожает почти все население Земли. Немногочисленные группы выживших пытаются строить общество заново. В итоге один лагерь людей хочет вернуть «все как было», а другой объединяется вокруг «черного человека», безумца, который строит фашистскую диктатуру и поощряет поклонение себе как мессии. Он окружает себя такими же сумасшедшими, как он, сторонниками, которые кругом ищут шпионов и преследуют несогласных с политикой лидера «отщепенцев».

Дичь, диктатура и суд. Топ лучших сериалов зимы (видео)

Самое удивительное в этом сериале — то, что он снят не по мотивам 2020 года. В основу проекта лег одноименный (огромный!) роман Стивена Кинга, который вышел чуть ли не полвека назад. Работают над проектом уже несколько лет, так что все совпадения случайны. В ролях можно будет увидеть таких звезд, как Вупи Голдберг, Александр Скарсгард и Эмбер Херд.

«Бриджертоны» (с 25 декабря, Netflix)

Только для поклонников «Аббатства Даунтон»! Кажется, именно на лавры этой легенды Netflix и посягает. Воплощать мечты призван батальон британских актеров, а в качестве основы используется серия исторических любовных романов Джулии Куин.

Действие сериала происходит в начале XIX века в Англии. В центре внимания — богатое семейство Бриджертон. Здесь не только много действующих лиц, но еще больше скелетов в шкафу, томных тайн и запретных отношений. Расчехляйте свои носовые платки.

«Стража» (с 3 января, BBC)

Анк-Морпорк — еще один город, в котором стражники давным-давно забили на закон. Здесь собираются оборотни, вампиры, «тролли», гномы и прочие приятные ребята. Все они борются за существование и творят дичь. Однажды среди стражников появляется новичок, который хочет вернуть в город правосудие.

Дичь, диктатура и суд. Топ лучших сериалов зимы (видео)

Сериал «Стража» базируется на «Плоском мире» Терри Пратчетта. Правда, по сравнению с оригиналом здесь больше современного антуража. А вот юмора авторы проекта обещают не меньше, чем в романах писателя. Критики в успех «Стражи» верят.

«Ванда/Вижн» (с 15 января, Disney+)

События сериала разворачиваются после финала четвертых «Мстителей». Ведьма Ванда и андроид Вижн с божественными способностями живут как ни в чем не бывало в городке Вествью. Кажется, у них обычная счастливая жизнь обычных американцев. Разумеется, все это иллюзия, и скоро пойдет движ.

Дичь, диктатура и суд. Топ лучших сериалов зимы (видео)

«Ванда/Вижн» снят в стилистике ситкомов середины прошлого века. Первую серию даже снимали перед живой аудиторией, как было принято на американском телевидении 1950-х. Да и в целом стилистика проекта старается максимально соответствовать «золотому веку» телевидения. Однозначно один из самых ожидаемых и необычных сериалов зимы.

«Американские боги», 3-й сезон (с 11 января, Amazon Prime)

Первый сезон «Американских богов» стал заметным событием в 2017 году. Он получил тонны восторженных отзывов и высоких оценок. Второй сезон получился заметно слабее. И вот третий готов вернуть себе славу, приобретенную несколько лет назад.

Дичь, диктатура и суд. Топ лучших сериалов зимы (видео)

Сюжетно третий сезон «Американских богов» будет посвящен той части книги Нила Геймана, в которой Тень оседает в захолустном городке Лейксайд. Заметно прокачался каст: здесь вам и Дэнни Трехо в роли Мистера Мира, и Мэрилин Мэнсон, и «Рамси Болтон» в подходящем ему образе лепрекона. Трейлер выглядит красиво и многообещающе. Вполне возможно, что в «Американских богов» таки вдохнули новую жизнь.

«Уокер» (с 21 января, CW)

Если вы не знаете Крутого Уокера, то не жили в 1990-х. Сериал, зацементировавший меметичность Чака Норриса, возможно, был не очень хорош, но запомнился многим. И вот проект возвращается. Кстати, перезапуск не обошелся без Чака! Правда, уже не в главной роли. Сериал вряд ли получится огненным, но ради ностальгии одним глазом глянуть хотя бы первую серию стоит.

Дичь, диктатура и суд. Топ лучших сериалов зимы (видео)

Уокера играет звезда «Сверхъестественного» Джаред Падалеки. Отработав несколько лет под прикрытием, полицейский возвращается в Техас. Но и здесь нет ему спокойной жизни. В каждой серии появляются все новые и новые уголовники, к которым приходится применять жесткое «правосудие по-техасски».

«Сокол и Зимний Солдат» (зима, Disney+)

Многострадальный проект «Диснея», который должен был выйти еще летом. Из-за пандемии планы пришлось пересмотреть, а съемки — отменить. Работы над проектом возобновились осенью. Дату премьеры пока не называют, однако есть большая вероятность, что сериал «Сокол и Зимний Солдат» покажут ближе к марту.

Дичь, диктатура и суд. Топ лучших сериалов зимы (видео)

Сюжет стараются держать в секрете, но и так понятно, что в центре внимания будут два супергероя. Сокол попробует спасти мир с помощью щита Капитана Америки, а Зимний Солдат хочет отойти от супергеройских дел и адаптироваться к обычной жизни в современном мире. И у одного, и у второго будут сложности с выполнением этих двух задач.

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Теги: Новости, Новости Беларуси
 
 
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Не каждая зима приносит много хороших сериалов. На этот раз может сложиться по-другому: потенциально интересных проектов хватает. Много комиксов, костюмированная...
 
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