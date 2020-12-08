Дичь, диктатура и суд. Топ лучших сериалов зимы (видео)

Источник материала: Onliner Не каждая зима приносит много хороших сериалов. На этот раз может сложиться по-другому: потенциально интересных проектов хватает. Много комиксов, костюмированная постановка а-ля «Аббатство Даунтон», одно неожиданное ностальгическое возвращение и пара долгожданных продолжений. Вот десятка наиболее интересных сериалов, которые покажут наступившей зимой.

«Земля ночью в цвете» (с 4 декабря, Apple TV+)

Определенно самый расслабляющий проект этой зимы. Документальный сериал о животных, уже вышедший на стриминговой платформе Apple. Такое обычно показывают на Animal Planet или National Geographic, но только не в этот раз: свое место пытается застолбить «яблоко» со своими 4K и техническими достижениями.





Суть проекта — в его названии. С помощью инновационной технологии съемки и обработки ночную жизнь животных нам покажут в цвете и красочно. Видно будет почти как днем, но под звездами. Авторы «Земли» побывали на шести континентах и отсняли десятки животных — от слонов и белых медведей до кенгуру и лягушек.

«Ваша честь» (с 7 декабря, Showtime)

Молодой человек по имени Адам на своем автомобиле сбивает человека и скрывается с места ДТП. Помочь преступнику вызывается отец — уважаемый в Новом Орлеане судья. Папа ставит на кон карьеру, пытаясь отмазать сына от тюрьмы. Однако общественность не готова закрыть глаза на вопиющее вмешательство в правоохранительную и судебную системы.





На взгляд белорусов, это смешная история про всего-то одного-единственного оступившегося судью. Что касается «Вашей чести», то несколько эпизодов сериала уже посмотрели западные критики. Пока средний балл — всего 55. Говорят, сюжет тупой. Кажется, эти ребята не удосужились изучить сводки новостей из Беларуси хотя бы за день.

«Внутри Лапенко», 3-й сезон (с 7 декабря, YouTube)

Для двух сериалов мы сделали исключение: это не новинки, а новые сезоны уже известных проектов. «Внутри Лапенко» появился год назад — и сразу стал чем-то вроде русского «Монти Пайтона». Снятые в ностальгическо-совковой манере коротенькие скетчи, один актер в десятке карикатурных образов и легкое безумие импровизации пришлись по душе миллионам зрителей.

Поэтому третий сезон «многосерийной художественной киноленты «Внутри Лапенко» станет отличным подарком для всех, кто в теме, что это за продукт. Помимо привычных персонажей, нас ждут новые образы. Это, например, возлюбленная инженера, а также молодая лаборантка. Обе, разумеется, с усами.

«Противостояние» (с 18 декабря, CBS)

Пандемия супергриппа уничтожает почти все население Земли. Немногочисленные группы выживших пытаются строить общество заново. В итоге один лагерь людей хочет вернуть «все как было», а другой объединяется вокруг «черного человека», безумца, который строит фашистскую диктатуру и поощряет поклонение себе как мессии. Он окружает себя такими же сумасшедшими, как он, сторонниками, которые кругом ищут шпионов и преследуют несогласных с политикой лидера «отщепенцев».





Самое удивительное в этом сериале — то, что он снят не по мотивам 2020 года. В основу проекта лег одноименный (огромный!) роман Стивена Кинга, который вышел чуть ли не полвека назад. Работают над проектом уже несколько лет, так что все совпадения случайны. В ролях можно будет увидеть таких звезд, как Вупи Голдберг, Александр Скарсгард и Эмбер Херд.

«Бриджертоны» (с 25 декабря, Netflix)

Только для поклонников «Аббатства Даунтон»! Кажется, именно на лавры этой легенды Netflix и посягает. Воплощать мечты призван батальон британских актеров, а в качестве основы используется серия исторических любовных романов Джулии Куин.

Действие сериала происходит в начале XIX века в Англии. В центре внимания — богатое семейство Бриджертон. Здесь не только много действующих лиц, но еще больше скелетов в шкафу, томных тайн и запретных отношений. Расчехляйте свои носовые платки.

«Стража» (с 3 января, BBC)

Анк-Морпорк — еще один город, в котором стражники давным-давно забили на закон. Здесь собираются оборотни, вампиры, «тролли», гномы и прочие приятные ребята. Все они борются за существование и творят дичь. Однажды среди стражников появляется новичок, который хочет вернуть в город правосудие.





Сериал «Стража» базируется на «Плоском мире» Терри Пратчетта. Правда, по сравнению с оригиналом здесь больше современного антуража. А вот юмора авторы проекта обещают не меньше, чем в романах писателя. Критики в успех «Стражи» верят.

«Ванда/Вижн» (с 15 января, Disney+)

События сериала разворачиваются после финала четвертых «Мстителей». Ведьма Ванда и андроид Вижн с божественными способностями живут как ни в чем не бывало в городке Вествью. Кажется, у них обычная счастливая жизнь обычных американцев. Разумеется, все это иллюзия, и скоро пойдет движ.





«Ванда/Вижн» снят в стилистике ситкомов середины прошлого века. Первую серию даже снимали перед живой аудиторией, как было принято на американском телевидении 1950-х. Да и в целом стилистика проекта старается максимально соответствовать «золотому веку» телевидения. Однозначно один из самых ожидаемых и необычных сериалов зимы.

«Американские боги», 3-й сезон (с 11 января, Amazon Prime)

Первый сезон «Американских богов» стал заметным событием в 2017 году. Он получил тонны восторженных отзывов и высоких оценок. Второй сезон получился заметно слабее. И вот третий готов вернуть себе славу, приобретенную несколько лет назад.





Сюжетно третий сезон «Американских богов» будет посвящен той части книги Нила Геймана, в которой Тень оседает в захолустном городке Лейксайд. Заметно прокачался каст: здесь вам и Дэнни Трехо в роли Мистера Мира, и Мэрилин Мэнсон, и «Рамси Болтон» в подходящем ему образе лепрекона. Трейлер выглядит красиво и многообещающе. Вполне возможно, что в «Американских богов» таки вдохнули новую жизнь.

«Уокер» (с 21 января, CW)

Если вы не знаете Крутого Уокера, то не жили в 1990-х. Сериал, зацементировавший меметичность Чака Норриса, возможно, был не очень хорош, но запомнился многим. И вот проект возвращается. Кстати, перезапуск не обошелся без Чака! Правда, уже не в главной роли. Сериал вряд ли получится огненным, но ради ностальгии одним глазом глянуть хотя бы первую серию стоит.





Уокера играет звезда «Сверхъестественного» Джаред Падалеки. Отработав несколько лет под прикрытием, полицейский возвращается в Техас. Но и здесь нет ему спокойной жизни. В каждой серии появляются все новые и новые уголовники, к которым приходится применять жесткое «правосудие по-техасски».

«Сокол и Зимний Солдат» (зима, Disney+)

Многострадальный проект «Диснея», который должен был выйти еще летом. Из-за пандемии планы пришлось пересмотреть, а съемки — отменить. Работы над проектом возобновились осенью. Дату премьеры пока не называют, однако есть большая вероятность, что сериал «Сокол и Зимний Солдат» покажут ближе к марту.





Сюжет стараются держать в секрете, но и так понятно, что в центре внимания будут два супергероя. Сокол попробует спасти мир с помощью щита Капитана Америки, а Зимний Солдат хочет отойти от супергеройских дел и адаптироваться к обычной жизни в современном мире. И у одного, и у второго будут сложности с выполнением этих двух задач.