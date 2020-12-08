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Пожар вспыхнул в цеху «Кобриндрев»
Источник материала: ОНТ
Возгорание произошло в цеху производственного участка предприятия «Кобриндрев». Об этом сообщили
Инцидент произошел утром в понедельник, 7 декабря. Оперативно прибывшие на место работники МЧС ликвидировали пожар. Огнем оказалась повреждена деревянная обшивка потолка площадью 4 квадратных метра.
Сообщается, что предприятие «Кобриндрев» принадлежит КУП «Брестжилстрой». Не сообщается, есть ли пострадавшие.
Причина пожара пока выясняется.
Фото БЕЛТА
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Возгорание произошло в цеху производственного участка предприятия «Кобриндрев». Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС. Инцидент произошел утром в...
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