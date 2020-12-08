Пожар вспыхнул в цеху «Кобриндрев»

Источник материала: ОНТ

Возгорание произошло в цеху производственного участка предприятия «Кобриндрев». Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел утром в понедельник, 7 декабря. Оперативно прибывшие на место работники МЧС ликвидировали пожар. Огнем оказалась повреждена деревянная обшивка потолка площадью 4 квадратных метра.

Сообщается, что предприятие «Кобриндрев» принадлежит КУП «Брестжилстрой». Не сообщается, есть ли пострадавшие.

Причина пожара пока выясняется.

Фото БЕЛТА

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