Украина распродает спиртовые заводы по цене квартиры в Киеве

Источник материала: ОНТ

Продано! Украина рискует лишиться еще одной важной отрасли – спиртовой. Государство под лозунгом приватизации и вывода отрасли из кризиса начало распродажу заводов по бросовым ценам.

Некоторые из них отдают по цене квартиры в Киеве. Фактически идет передача частникам одного из государственных активов, оставшихся Украине в наследство от СССР. Это 85 заводов общей мощностью 68 миллионов декалитров в год. Эксперты говорят о махинациях и коррупционных схемах. И указывают на то, что за последние 20 лет страна потеряла весь индустриальный потенциал – профессиональную и научную школу. Машиностроение пришло в упадок, наблюдается спад в металлургии. Растет безработица, а уровень жизни снижается. При этом заводы, которые могли бы приносить прибыль, отдают за бесценок.

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