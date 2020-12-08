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80 тысяч тонн азербайджанской нефти поступит на Мозырский НПЗ

08.12.2020 08:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

80 тысяч тонн азербайджанской нефти поступит на Мозырский НПЗ

Ещё 80 тысяч тонн азербайджанской нефти поступит в Беларусь через черноморские порты. Углеводороды поставят на Мозырский нефтеперерабатывающий завод по трубопроводу Одесса-Броды.

Речь идёт о качественной лёгкой нефти «Азери-Лайт». В Белнефтехиме отмечают, что использование такого сырья – наиболее эффективный способ увеличения выхода светлых нефтепродуктов. 

Беларусь диверсифицирует поставки нефти, закупая ее не только в России, но и Азербайджане. За последние два месяца это уже вторая поставка из Азербайджана – ещё 80 тысяч тонн поступило на Мозырьский НПЗ в ноябре. 

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Ещё 80 тысяч тонн азербайджанской нефти поступит в Беларусь через черноморские порты. Углеводороды поставят на Мозырский нефтеперерабатывающий завод по...
 
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