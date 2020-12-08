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Класковский: Когда и кому понадобится ковать железо

08.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель – о противостоянии двух сторон. 

— Да, оппоненты Лукашенко небезосновательно твердят, что протесты и внешнее давление исподволь расшатывают его систему, — пишет Александр Класковский. — Но когда она даст явную трещину — вопрос открытый. Лукашенко уповает на то, что систему сцементирует страх.

Однако даже когда она начнет трещать, когда обстоятельства загонят в угол, вождь готов, скорее, отстреливаться из автомата, чем садиться за стол переговоров. Правда, в такой аховой для него ситуации не факт, что уже вторая сторона, имея неоспоримый перевес, сочтет нужным торговаться.

Впрочем, сводить коллизию к манихейскому противостоянию двух сторон — режима Лукашенко и его противников — это большое упрощение.

Когда корабль режима начнет угрожающе крениться, в свою игру могут сыграть-таки Москва, которой важно «не упустить» Беларусь, и часть здешней номенклатуры. Та часть, которая не желает идти ко дну с этим «Титаником» и потому имеет интерес, отличный от интереса вождя, но при этом не совпадающий с целями тех, кто выходит на улицы.

Лично я предполагаю, что чистая победа условной команды Тихановской — перспектива почти утопичная. Новая реальность, скорее всего, окажется гораздо более сложной.

Но и номенклатуре, и Кремлю придется считаться с волей политически активных белорусов, борющихся за настоящую смену политической системы в интересах независимой Беларуси. И многое будет зависеть от реализма, быстроты и гибкости мышления их лидеров в момент, когда понадобится ковать железо.

 
 
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Политический обозреватель – о противостоянии двух сторон. 
 
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