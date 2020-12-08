Кто попросил Баха ввести санкции против Лукашенко?

Источник материала: Салiдарнасць

Первым из голосов власти на решение Международного олимпийского комитета отреагировал «Пул Первого».

МОК сенсационно принял решение временно отстранить от участия в своих мероприятиях представителей Национального олимпийского комитета Беларуси, включая Александра Лукашенко – за нарушения Олимпийской хартии (дискриминацию спортсменов по политическим причинам).

Близкий к Александру Лукашенко телеграм-канал «Пул первого» по этому случаю обратился к президенту МОК Томасу Баху:

«Уважаемый Томас!

Вы сами так решили или вас попросили?

Судя по этому видео (на котором теплое общение сразу с двумя Лукашенко и даже медаль Первому) скорее второе…»

И это тот случай, когда с «Пулом Первого» можно согласиться.

Конечно, ни в коем случае нельзя преуменьшать роль Белорусского фонда спортивной солидарности, который задокументировал нарушения прав атлетов и проинформировал об этом МОК. Александра Герасименя, Анатолий Котов и другие члены команды проделали огромную работу.

Но Международный олимпийский комитет – организация в высшей степени бюрократическая и конформистская. Рассчитывать на её оперативную и жесткую реакцию, выходящую за рамки «изучения ситуации» и «глубокой озабоченности», было сложно. Тем более, что Томас Бах не только вручал в Минске Александру Лукашенко юбилейную медаль, выпущенную к 125-летию МОК (не далее, как полтора года назад), но и в 2015-м сам получил от него орден «за исключительные заслуги в развитии олимпийского движения».

Поэтому вероятность того, что Лозанна не будет спешить с санкциями, была высока. Правящий режим, выбрасывая белорусских спортсменов из сборных, сажая на сутки баскетболистку Елену Левченко, избивая кикбоксера Ивана Ганина, полагал, что международная бюрократия все это «схавает» и «проглотит». Расчет этот, надо признать, был небезосновательным. Но что-то пошло не так…





Кто бы ни «попросил» Томаса Баха, у этого «мистера Х» очень большое влияние не только в мире спорта. И вряд ли дело ограничится санкциями МОК.

Александр Лукашенко переживет отлучение от Олимпиады в Токио: вряд ли он туда собирался, да и будут ли еще те Игры. По-настоящему плохая новость для правителя Беларуси заключается в том, что, если уж к подобным мерам прибег МОК, обычно сквозь пальцы смотрящий на нарушения прав человека в разных странах, то за «ласточкой» от Баха наверняка последуют другие. И не только в спортивной сфере. И наносящие не только моральный ущерб. И не только «первому».

Уже прилетел «привет» от большого друга Александра Лукашенко, президента международной федерации хоккея Рене Фазела, который по линии своей организации начал процедуру против руководителя белорусской федерации хоккея Дмитрия Баскова, подозревающегося в причастности к трагической гибели сторонника перемен Романа Бондаренко. И в этом случае дело явно не ограничится оргвыводами по спортивной линии…

Безнаказанность – это несущая стена режима Лукашенко. Но она начинает шататься. Процесс идет медленно, но необратимо. И теперь вопрос лишь в том, кто из приближенных и подчиненных успеет отпрыгнуть вовремя, а кто останется «до конца» и будет погребен под обломками диктаторского режима.