Свыше 1300 грузовиков на границах Беларуси ожидают въезда в страны ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек – Sputnik. По состоянию на 8 утра вторника очереди сохраняются в автомобильных пунктах пропуска в направлении Польши, Литвы и Латвии, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета.

Наиболее напряженная обстановка сложилась в зоне погранперехода на белорусско-литовской границе. В пунктах пропуска "Каменный лог", "Бенякони", "Привалка" и "Котловка" выстроились около тысячи большегрузов.

Еще около 200 – ожидают выезда в направлении Польши.

На границе с Латвией вереница фур насчитывает свыше 100 транспортных средств.

Как отмечают в ГПК, скопление грузовиков связано с окончанием календарного года, на который приходится окончание контрактных обязательств во взаимной торговле. Вместе с тем, в ряде сопредельных с Беларусью пограничные пункты закрываются или снижают темпы оформления грузов. Кроме того, наиболее востребованными для выезда в Европу остается граница с Литвой, где действует повышенные нормы на ввоз топлива в зону ЕС.

В ГПК Беларуси рекомендуют учитывать данные об очередях. Следить за потоками можно онлайн на сайте ведомства. Информация обновляется каждые два часа. К услугам перевозчиков существует электронная запись на пересечение границы.

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