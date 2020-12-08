|
Свыше 1300 грузовиков на границах Беларуси ожидают въезда в страны ЕС
08.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек – Sputnik. По состоянию на 8 утра вторника очереди сохраняются в автомобильных пунктах пропуска в направлении Польши, Литвы и Латвии, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета.
Наиболее напряженная обстановка сложилась в зоне погранперехода на белорусско-литовской границе. В пунктах пропуска "Каменный лог", "Бенякони", "Привалка" и "Котловка" выстроились около тысячи большегрузов.
Еще около 200 – ожидают выезда в направлении Польши.
На границе с Латвией вереница фур насчитывает свыше 100 транспортных средств.
Как отмечают в ГПК, скопление грузовиков связано с окончанием календарного года, на который приходится окончание контрактных обязательств во взаимной торговле. Вместе с тем, в ряде сопредельных с Беларусью пограничные пункты закрываются или снижают темпы оформления грузов. Кроме того, наиболее востребованными для выезда в Европу остается граница с Литвой, где действует повышенные нормы на ввоз топлива в зону ЕС.
В ГПК Беларуси рекомендуют учитывать данные об очередях. Следить за потоками можно онлайн на сайте ведомства. Информация обновляется каждые два часа. К услугам перевозчиков существует электронная запись на пересечение границы.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самая большая очередь традиционно выстроилась на белорусско-литовской границе, где стоят более тысячи фур.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)