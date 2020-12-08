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Мороз и ветер: прогноз погоды на вторник

08.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Желтый уровень опасности продлен на вторник, такая и информация размещена на сайте Белгидромета.

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Сегодня на большей части территории ожидается переменная облачность, без осадков. Гололедица на отдельных участках дорог сохранится. Ветер юго-восточный порывистый, местами – порывы до 15 — 18 метров в секунду.

Температура воздуха днем будет колебаться от -1 до -6°C.

В столице также будет сухо, возможна гололедица и ветер до 14 метров в секунду. Утром температура воздуха может опуститься до -8..-10°C, днем несколько потеплеет -4..-6°C. Вечером минчан ожидают снова отрицательные значения – от -7..-9°C.

По данными гидрометеорологов, в среду потепления также ждать не придется - в этом виноват антициклон, сформировавшийся над европейской части России. Однако в четверг погода изменится - столбик термометра в среднем поднимется на несколько значений, возможен снег. Гололедица на дорогах при этом сохранится.

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Теги: Минск
 
 
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Осадков сегодня не будет, однако синоптики предупреждают белорусов о сохраняющемся сильном порывистом ветре.
 
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